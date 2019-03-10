المالكي يُودّع ممثل جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى فلسطين

للسفير آنفير التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة..





بدوره، أكد السفير آنفير على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، كما شكر طاقم وزارة الخارجية والمغتربين، لما لمسه من تعاون ومساعدة، ساهمت في نجاح مهامه، متمنياً التقدم والازدهار والسلام لفلسطين.



رام الله - دنيا الوطنودّع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، رئيس مكتب تمثيل جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى دولة فلسطين، فوزان آنفير، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين، بحضور السفير مازن شامية، مساعد الوزير لشؤون آسيا وأفريقيا، ورئيس المراسم مستشار أول، عبير رمحي.أشاد المالكي بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، مشيداً بالمواقف السيرلانكية الداعمة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مثنياً على الجهود التي بذلها السيد آنفير في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات التي تربط فلسطين وسيرلانكا، والتي تمثلت بتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، الهادفة إلى تعميق أواصر الثقة والصداقة بين الشعبين الصديقين، متمنياً