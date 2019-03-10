وزارة المالية تُوضح آلية خصم القروض من رواتب الموظفين بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطن

كشف وكيل وزارة المالية، فريد غنام، تفاصيل آلية خصم القروض من رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.





وقال غنام، خلال مؤتمر صحفي، الأحد: إن سلطة النقد الفلسطينية، أصدرت رسالتين للبنوك والمؤسسات المالية؛ لحماية الموظف.





وأضاف غنام: "سيتم خصم القروض بنفس نسبة نزول الراتب، بحيث لا يشكل ذلك عبئاً إضافياً على الموظفين، كما أن المؤسسات المصرفية، وصلتها رسالة بنفس الموضوع".





وتابع غنام: "لن يتم وضع نقاط في حال عدم استيفاء القروض، كما لن يتم تحصيل فائدة على نزول الراتب على عدة مراحل".







وأشار غنام، إلى أن التصنيف الإئتماني للموظفين، لن يتأثر باستيفاء الراتب، متابعاً: "الرسالة عبارة عن تعليمات للبنوك والمؤسسات المصرفية بالنسبة لعملية خصم البنوك من رواتب الموظفين".