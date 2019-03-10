شؤون فلسطينية

أبو ردينة: سنُعالج الوضع المالي للسلطة وفق معطيات كل شهر

أبو ردينة: سنُعالج الوضع المالي للسلطة وفق معطيات كل شهر
نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الإعلام الفلسطيني، نبيل أبو ردينة: إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، سيتم معالجته وفق كل شهر، مضيفاً: "لن ندخل العامل المالي في حساباتنا السياسية".

وأوضح أبو ردينة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية شكري بشارة، الأحد، أن الوضع المالي للسلطة ليس سهلاً، وأن تقديرات السلطة، ستكون كل شهر حسب المتاح.

وأضاف أبو ردينة: "لا تراجع عن القدس ولا تنازل عن الحقوق الوطنية، وضعنا خطة لهذا الشهر فقط، والأشهر المقبلة  ستكون حسب المعطيات المتوفرة، ونحن في حالة طوارئ، وأزمة مالية وسياسية، ولكل شهر تقديراته".

وتابع: "المرحلة المقبلة صعبة وخطيرة، وستبقى دولة فلسطين ورئيسها وحركة فتح حامية للمشروع الوطني، ولن نبيع القدس ولن نتنازل عن حقوقنا ولا عن الأسرى والشهداء".

وأكمل: "الرئيس عباس أعلنها مراراً لا للدور الأمريكي والموقف الفلسطيني ثابت"، مشيداً بأداء حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله.

وفيما يتعلق بالحكومة المقبلة، قال أبو ردينة: "نحن بانتظار مرسوم الرئيس بشأن رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، والحكومة الحالية عملت بشكل جماعي، ونقدر جهود رامي الحمد الله، والحكومة الحالية قامت بإنجازات كبيرة، وبدورها الوطني". 

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