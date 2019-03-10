عبد القادر: الوضع بباب الرحمة خطير ومُتفجر ولن نتراجع عن قرار فتحه





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج "استوديو الوطن": قررنا نحن في مجلس الأوقاف قبل ثلاثة أسابيع، إعادة فتح مصلى باب الرحمة، بدعم وإسناد من الجماهير الفلسطينية، وهذا قرار لن نتراجه عنه".





وتابع: "هم يهددون بإغلاق المكان بالقوة، والمحكمة الإسرائيلية منحتنا مهلة حتى مساء هذا اليوم، نحن لن نعترف بالمحاكم الإسرائيلية، وباب الرحمة، جزء من الأقصى، وموقفنا لن يتم التراجع عنه".





وأكد عبد القادر، أننا "مصرون على استمرار فتح باب الرحمة، وأي إجراء لإغلاقه بالقوة، سيكون تداعياته كبيرة، وباب الرحمة يمكن أن يتحول لقنبلة موقوتة، إذا حاول الاحتلال العبث به".

خاص دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) عضو مجلس أوقاف القدس، حاتم عبد القادر: إن هناك حرباً مفتوحة ضد القدس بشكل عام، والمسجد الأقصى بصورة خاصة، مشيراً إلى أن الوضع في باب الرحمة خطير ومتفجر.