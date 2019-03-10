مُختص بالانتخابات يشرح القضايا المُعلقة في غزة التي يجب حلها لإجرائها





وتابع المختص في شؤون الانتخابات: أنه "لدينا استثناءات وحالات معقدة في القدس والبلدة القديمة والأحياء العربية، وفي قطاع عزة، متسائلاً: كيف سنجري الانتخابات في هذه المناطق".





وأكد أن الجانب الإسرائيلي، سيمنع إقامة إجراء الانتخابات في القدس، ولا يسمح حتى أن يتم التفاوض مع جانب آخر بخصوص هذا الموضوع، وبالنسبة لقطاع غزة، هناك قضايا معلقة، خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الانتخابية، والأمور التي لها علاقة بالاستقرار الأمني الموجود، ويجب أن يتم وضع ترتيبات على المستوى الوطني بين السلطة وحركة حماس".



وقال حدايدة: إنه لا انتخابات بدون القدس، والترتيبات الأخرى، إن توفرت النوايا، والانتخابات في غزة متعلقة بحركة حماس، يجب أن تقدم التسهيلات الحقيقية، والأمور غير إيجابية في قطاع غزة، والمؤشرات غير إيجابية.

خاص دنيا الوطنقال باسم حدايدة، المختص في شؤون الانتخابات، إن قرار إجراء الانتخابات، بحاجة إلى إصداره من الجهة المختصة، ويأتي وفقاً للقانون.وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج "استوديو الوطن": في اللحظة التي يتم فيها إصدار المرسوم الرئاسي، تبدأ العملية الانتخابية بشكل حقيقي، ولجنة الانتخابات تجري بين فترة وأخرى عملية تحديث العملية الانتخابية، ومرة أخرى نحن ننتظر مرسوماً رئاسياً، حتى تتم العملية الانتخابية.وشدّد على أن الانتخابات لها أسس، وهي يجب أن تجرى في مناطق السلطة، الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.وأكد حدايدة، أنه "ليست المشكلة بجاهزية اللجنة، لدينا خبرة طويلة جداً، ولديها الطواقم المدربة والمؤهلة والإمكانيات، ولكن الانتخابات هي بحاجة إلى تفاهمات وتوافقات".