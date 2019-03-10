فتح: استشهاد الكعابنة جريمة جديدة للاحتلال على حواجز الموت





وأشار إلى أن هذه الجرائم بحق شعبنا متواصلة في ظل الصمت الدولي، وإفلات دولة الاحتلال من العقاب، مؤكداً أن شعبنا الخاضع للاحتلال، والذي يتعرض لأبشع الجرائم، لن يستسلم، ولن تنال سياسات الاحتلال من عزيمته، وهو ماض في كفاحه حتى نيل حريته واستقلاله.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح، إن استشهاد الشاب سلامة صلاح الكعابنة، جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، على حواجز الموت المنتشرة في مناطق الضفة الغربية.وأوضح المتحدث باسم الحركة، عاطف أبو سيف، أن الاحتلال الإسرائيلي، يرتكب يوماً جرائم بحق الشعب الفلسطيني عبر حواجزه العسكرية، التي يستخدمها للبطش، وإذلال أبناء شعبنا.وأضاف أبو سيف، في بيان صحفي، أن المخالفات والانتهاكات الإسرائيلية، والقتل والإعدامات والهدم ومصادرة الأراضي والممتلكات والتهجير، جرائم تصفع بها إسرائيل المجتمع الدولي غير عابئة أو مكترثة.