نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين على الأقل من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد ستة مواطنين على الأقل من الضفة.





وبين نادي الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما من محافظة بيت لحم وهما: محمود إبراهيم السير (22 عاماً)، ومعتصم محمد العروج (21 عاماً).

رام الله - دنيا الوطنفيما جرى اعتقال لمواطن من بلدة برطعة في جنين وهو عروة وجاد قبها، ومواطن آخر من محافظة قلقيلية وهو عقل شتيوي (30 عاماً) وهو أسير محرر، يُضاف إلى المعتقلين يزن لافي من مخيم العروب، وراضي الددو من البلدة القديمة في القدس.وأشار نادي الأسير إلى أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة الخليل خلال يومي الجمعة والسبت وهم: منتصر محمد اصبيح، ورأفت طالب درويش، ورائد محمد الحرباوي وذلك أثناء مروره من معبر الكرامة، إضافة إلى (12) مقدسياً بينهم سبع سيدات أفرج عن غالبيتهم لاحقاً.كذلك احتجزت قوات الاحتلال الطفل محمد أنور أبو مسلم ثمانية أعوام من محافظة رام الله والبيرة يوم أمس، لمدة ثلاث ساعات وأفرجت عنه لاحقاً.