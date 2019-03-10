مصادر لـ"دنيا الوطن": تكليف اشتية برئاسة الحكومة.. والعالول نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية

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علمت "دنيا الوطن"، من مصادر مطلعة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيُكلف، ظهر اليوم، عضو اللجنة المركزية محمد اشتية؛ ليبدأ بمشاورات تشكيل حكومته فور تكليفه.وقالت المصادر: إن الرئيس محمود عباس، سيكلف نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية، مرجحة تكليف محمود العالول، بهذا المنصب.وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور رامي الحمد الله، قدم استقالته من رئاسة الحكومة، وقبلها الرئيس محمود عباس، وكلفه بتسيير أعمالها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.أعلن الرئيس محمود عباس، في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن حل المجلس التشريعي، وذلك التزاما بقرار المحكمة الدستورية الفلسطينية التي قررت ايضا اجراء انتخابات برلمانية خلال ستة اشهر، وأكد على الالتزام بقرار المحكمة بحل التشريعي واجراء انتخابات تشريعية خلال 6 اشهر.وطالب الرئيس في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، بتكثيف اتصالاته مع حركة حماس، وغيرها من الفصائل بخصوص الذهاب إلى الانتخابات.وجاء رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، الخميس، إلى قطاع غزة، واجتمع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وبعض من قيادات حماس، وبحثوا ملف الانتخابات التشريعية (البرلمانية).