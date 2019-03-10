(فتح) تُلوّح بخيار "الوطن دائرة واحدة" والقائمة النسبية بالانتخابات التشريعية

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جمال محيسن: إن الرئيس محمود عباس، كلف رئيس لجنة الانتخابات التوجه إلى قطاع غزة؛ لأخذ موقف منهم، إذ أعلن العضو في مكتب حماس خليل الحية، أن حماس جاهزة للمشاركة في الانتخابات.





واستدرك محيسن، في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي: "لكن هذا كلام شفوي، ونحن نريد موقفاً رسمياً"، مؤكداً أن شعبنا لن يبقى أسيراً لحماس، وإذا لم تأتِ للمشاركة فكل الفصائل أجمعت على أن تكون الانتخابات عبر الوطن كله، ضمن دائرة واحدة، وانتخابات قائمة نسبية بالكامل.





وحمل محيسن، حركة حماس المسؤولية الكاملة حيال محاولة اغتيال عضو اللجنة المركزية أحمد حلس، مطالباً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في العملية.

وقال محيسن: إن "هذا السلوك ليس غريباً على حماس التي أرادت ضرب المشروع الوطني، من خلال إنهاء ملف المصالحة، وتدمير الجهود المصرية".





وأضاف محيسن: "كافة فصائل منظمة التحرير أدانت هذه العملية، وطالبت بتشكيل لجنة وطنية؛ للتحقيق في هذا العمل الجبان، الذي قامت به حماس".

وتابع محيسن: "على حماس أن تعلن عبر الصوت والصورة من الذي قام بهذه العملية، وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة فهي من خلقت جواً من الفتنة في غزة، كما أنها تقوم بالفعل، وتلقي بالاتهامات على الجهة المستهدفة".وأكمل: "حماس خارجة عن الصف الوطني، وتتساوق مع المشروع الأمريكي في (صفقة القرن)، وأجندتها غير وطنية، وشعبنا لم يعد يهاب ممارساتها في القطاع"، معتبراً الزحف الجماهيري باتجاه الديوان الذي يتواجد فيه أحمد حلس في القطاع، بمثابة رسالة من شعبنا، تؤكد رفض ممارسات حماس، وإدانة ما تقوم به، داعياً حماس إلى العودة للصف الوطني، وأن تصبح جزءاً من الحركة الوطنية.