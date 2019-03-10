شاهد: إزالة "دبوس بروش" من حنجرة رضيعة بالمنظار الجراحي في غزة

رام الله - دنيا الوطننجحت الطواقم الطبية، برئاسة محمد الرملاوي، أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمجمع، في إنقاذ حياة طفلة رضيعة، تبلغ من العمر خمسة شهور، إثر ابتلاعها لدبوس بروش بحجم 5 سم.وقال الرملاوي: إن الطفلة وصلت لقسم الطوارئ صباح يوم الجمعة في حالة صحية حرجة، وبعد إجراء صور الأشعة، أظهرت انحشار الدبوس داخل بلعوم الطفلة، ما أدي إلي انسداد المجري التنفسي، وتم إدخالها بصورة عاجلة لقسم العمليات، واستخراج الدبوس بواسطة المنظار الجراحي في عملية استمرت لمدة ساعة.واعتبر الدكتور عيسي مسلم، استشاري ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمجمع، أن حالة الرضيعة من أصعب الحالات التي تواجه طبيب التخدير وطبيب الأنف والأذن، لصغر السن، مثمناً دور الطواقم العاملة بالمجمع، التي لا تتدخر جهداً في انقاذ حياة المرضي.وشارك في إجراء العملية، والدكتور أحمد اليازجي، والدكتور أحمد عبد العاطي، وطبيب التخدير محمود سعد الدين، والحكيم محمود سعد الدين.