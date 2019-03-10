بعد ثلاث سنوات على "كيماوي" تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ "100 عراقي"

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس جمعية الهلال الصحية في مدينة كركوك، شمالي العراق، استبرق يزار أوغلو، إنّ 100 تركماني يعانون من مرض السرطان، جراء تعرض بلدتهم، تازة خورماتو، لهجوم كيماوي نفذه تنظيم الدولي، عام 2016.وقال أوغلو: إن آثار الهجوم ما تزال قائمة، إذ ازدادت حالات الإصابة بأمراض التنفس، والصرع، والأمراض الجلدية، بين أبناء المنطقة.وأضاف أن ألفا و787 شخصا عانوا من مشاكل صحية مختلفة على خلفية ذلك.بدوره، أوضح نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن طوران، أن التركمان هم المُكوّن الوحيد في البلاد الذي تعرض لاعتداء بالأسلحة الكيماوية من قبل داعش.وأضاف: أن الحدث لم ينل حقه من الاهتمام على الساحة الدولية، فضلا عن أوضاع الضحايا وآلامهم.