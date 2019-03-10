مباشر | مسار الإنتخابات.. هل ذاهبون إلى انتخابات كاملة أم فقط تشريعية؟

عربي

بعد ثلاث سنوات على "كيماوي" تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ "100 عراقي"

بعد ثلاث سنوات على "كيماوي" تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ "100 عراقي"
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس جمعية الهلال الصحية في مدينة كركوك، شمالي العراق، استبرق يزار أوغلو، إنّ 100 تركماني يعانون من مرض السرطان، جراء تعرض بلدتهم، تازة خورماتو، لهجوم كيماوي نفذه تنظيم الدولي، عام 2016.

وقال أوغلو: إن آثار الهجوم ما تزال قائمة، إذ ازدادت حالات الإصابة بأمراض التنفس، والصرع، والأمراض الجلدية، بين أبناء المنطقة.

وأضاف أن ألفا و787 شخصا عانوا من مشاكل صحية مختلفة على خلفية ذلك.

بدوره، أوضح نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن طوران، أن التركمان هم المُكوّن الوحيد في البلاد الذي تعرض لاعتداء بالأسلحة الكيماوية من قبل داعش.

وأضاف: أن الحدث لم ينل حقه من الاهتمام على الساحة الدولية، فضلا عن أوضاع الضحايا وآلامهم.

أخبار ذات صلة

بعد أيام في سويسرا.. بوتفليقة يعود إلى الجزائر اليوم

بعد أيام في سويسرا.. بوتفليقة يعود إلى الجزائر اليوم

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة

بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات.. الحكم على تسع سودانيات بالجلد

بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات.. الحكم على تسع سودانيات بالجلد

بعد وفاة 11 رضيعاً.. استقالة وزير الصحة التونسي

بعد وفاة 11 رضيعاً.. استقالة وزير الصحة التونسي

في خضم المسيرات ضد بوتفليقة: تبكير عطلة الدراسة الجامعية في الجزائر

في خضم المسيرات ضد بوتفليقة: تبكير عطلة الدراسة الجامعية في الجزائر

رسمياً.. الانتخابات التشريعية بتونس 6 أكتوبر والرئاسية 10 نوفمبر

رسمياً.. الانتخابات التشريعية بتونس 6 أكتوبر والرئاسية 10 نوفمبر

مقتل 10 مدنيين بانفجار لغمين وسط سوريا

مقتل 10 مدنيين بانفجار لغمين وسط سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تُناقش خطة العمل في المرحلة المقبلة (2019_ 2023)

نقابة الصحفيين تُناقش خطة العمل في المرحلة المقبلة (2019_ 2023)

الصحافة الاسترالية: &#34;الحلبي&#34; بريء وإسرائيل تريد اعترافات منه لتصديق روايتهم&#34;

الصحافة الاسترالية: "الحلبي" بريء وإسرائيل تريد اعترافات منه لتصديق روايتهم"

مستوطنون يُطلقون كلاباً بمنطقة عين الحلوة ويجرّفون أراضٍ جنوب نابلس

مستوطنون يُطلقون كلاباً بمنطقة عين الحلوة ويجرّفون أراضٍ جنوب نابلس

الحكومة تُطالب العالم بإدانة عدوان الاحتلال الهمجي بحق الأقصى

الحكومة تُطالب العالم بإدانة عدوان الاحتلال الهمجي بحق الأقصى

عياش: بحرية الاحتلال تعتقل صياداً شمال قطاع غزة

عياش: بحرية الاحتلال تعتقل صياداً شمال قطاع غزة

&#34;المكتب الحركي المركزي&#34; يُكرم الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين

"المكتب الحركي المركزي" يُكرم الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين

مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

إطلاق النار صوب مزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال القطاع

إطلاق النار صوب مزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال القطاع

منوعات

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: &#34;سعادتي إنت&#34;

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: "سعادتي إنت"

دليل بصوت مايكل جاكسون على انتهاكاته ضد الأطفال

دليل بصوت مايكل جاكسون على انتهاكاته ضد الأطفال

الفنانة التركية الشهيرة بـ &#34;ميسّر&#34; تتحدث العربية: شفت خيال خوّفني

الفنانة التركية الشهيرة بـ "ميسّر" تتحدث العربية: شفت خيال خوّفني

كيف أجابت سما المصري على سؤال &#34;هل أنت عذراء؟&#34;

كيف أجابت سما المصري على سؤال "هل أنت عذراء؟"

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: &#34;حتى أغلاطه تجنن&#34;

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: "حتى أغلاطه تجنن"

&#34;فين البطانة يا رانيا؟!&#34;.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

"فين البطانة يا رانيا؟!".. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

حفيدة &#34;أم كلثوم&#34; تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

حفيدة "أم كلثوم" تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

عربي

بعد ثلاث سنوات على &#34;كيماوي&#34; تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ &#34;100 عراقي&#34;

بعد ثلاث سنوات على "كيماوي" تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ "100 عراقي"

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة

بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات.. الحكم على تسع سودانيات بالجلد

بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات.. الحكم على تسع سودانيات بالجلد