عاجل

  • وكيل وزارة المالية: سيتم خصم القروض بنفس نسبة الراتب المصروف

  • بشارة: رواتب الموظفين تشكل 60% من مصاريف السلطة الفلسطينية

  • بشارة: لن نستطيع الاعتماد على أموال المقاصة خلال الأشهر المقبلة وسنلجأ للاقتراض

  • بشارة: أموال المقاصة هي مصدر دخلنا الثالث لموازنة السلطة

  • بشارة: لدينا مصادر أخرى تتمثل في التمويل الخارجي ولكنها انخفضت

  • بشارة: لدينا دخل من الساحة المحلية بما يشكل ثلث دخل السلطة الفلسطينية

  • بشارة: الوضع المالي للسلطة الفلسطينية مُعقد

  • بشارة: انطلقت الخطوة الأولى لمواجهة إسرائيل قانونية عبر كتاب أرسل لوزارة المالية الإسرائيلية

  • بشارة: لن نقبل بخصم أي سنت من أموال الضرائب دون وجه حق

  • بشارة: أعلمنا الطرف الإسرائيلي بأننا لا نقبل بأي خصومات دون التدقيق المسبق معنا

  • بشارة: نؤكد أن الخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل غير قانونية تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني

  • بشارة: لن نعتمد مبالغ جديدة على النفقات التطويرية طويلة الأجل

  • بشارة: سنوقف التعيينات والترقيات والعلوات الإضافية والحفاظ على الحد الأدنى من المصروفات التشغيلية

  • بشارة: سنتوجه بالتواصل مع البنوك الإسلامية والعربية والصين وسنطالب بتفعيل شبكة الأمان العربية

  • بشارة:نحن بحاجة للاقتراض الدوري خلال الأشهر القادمة من 50 - 60 مليون دولار شهريا

  • بشارة: تمكنا في وزارة المالية من الحفاظ على مديونية العامة بنسبة 11%من الناتج القومي

  • بشارة: أوصينا برفع نسبة الراتب في رمضان وعيد الفطر لـ 60% أو 70%

  • بشارة: صرفنا رواتب الشهداء والجرحى والشهداء كاملة وفق تعليمات الرئيس

  • بشارة: عبئ التوفير سيذهب باتجاه الرواتب الأعلى

  • بشارة: سننجح بذلك بصرف 70% من رواتب الموظفين بشكل عام

مباشر | مؤتمر صحفي لنائب رئيس الوزراء نبيل ابو ردينة ووزير المالية شكري بشارة

شؤون فلسطينية

بشارة: سنصرف (70%) من رواتب موظفين السلطة.. ورواتب كاملة لهذه الفئة

بشارة: سنصرف (70%) من رواتب موظفين السلطة.. ورواتب كاملة لهذه الفئة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير المالية، شكري بشارة، أن الحكومة ستنجح بصرف 70% من رواتب موظفين السلطة بشكل عام، فيما سيصرف رواتب كاملة لمن هم دون الـ 2000 شيكل. 

وأوضح بشارة، أن رواتب الموظفين تشكل 60% من مصاريف السلطة الفلسطينية، فيما تشكل أموال المقاصة المصدر الثالث لموازنة السلطة، مضيفاً أن هنالك مصادر أخرى تتمثل في التمويل الخارجي ولكنها انخفضت. 

وأضاف بشارة: عقدنا اجتماع قيادي برئاسة الرئيس عباس لبحث موازنة التقنين النقدي، سنصرف ما هو متوفر ضمن سلم الأولويات وسنحمي الرواتب المتدنية، وسنصرفها بالطريقة المثلى لتعزيز كافة القطاعات بما فيها القطاع الخاص، سنعمل على توزيع النقد المتوفر لصرف بنود الموازنة التشغيلية.

وأكد وزير المالية أن عبئ التوفير سيذهب باتجاه الرواتب الأعلى، فيما أشار أنه أوصى برفع نسبة الراتب في رمضان وعيد الفطر لـ 60% أو 70%، وكشف عن حاجتهم للاقتراض الدوري خلال الأشهر القادمة من 50 - 60 مليون دولار شهرياً. 

فيما كشف أنهم بصدد التوقف عن التعيينات والترقيات والعلاوات الإضافية والحفاظ على الحد الأدنى من المصروفات التشغيلية، بالإضافة لإعتماد مبالغ جديدة على النفقات التطويرية طويلة الأجل.

وأفاد أنهم بصدد التوجه للتواصل مع البنوك الإسلامية والعربية والصين والمطالبه بتفعيل شبكة الأمان العربية، وأكد أن الخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل غير قانونية تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، مضيفاً "أعلمنا الطرف الإسرائيلي بأننا لا نقبل بأي خصومات دون التدقيق المسبق معنا".

وخرج وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة، ووزير المالية شكري بشارة، ووكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، في مؤتمر صحفي هام، صباح اليوم الاحد، في وزارة الإعلام، للحديث حول الرواتب ووضع السلطة المالي.

وصف  وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة ، المرحلة المقبلة بالصعبة والخطيرة، مضيفاً: لن نبيع القدس ولن نتنازل عن حقوقنا ولا عن الأسرى والشهدا، وأضاف أن الرئيس أعلنها مراراً لا للدور الأمريكي والموقف الفلسطيني ثابتّ.

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