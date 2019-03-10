بشارة: سنصرف (70%) من رواتب موظفين السلطة.. ورواتب كاملة لهذه الفئة

وأوضح بشارة، أن رواتب الموظفين تشكل 60% من مصاريف السلطة الفلسطينية، فيما تشكل أموال المقاصة المصدر الثالث لموازنة السلطة، مضيفاً أن هنالك مصادر أخرى تتمثل في التمويل الخارجي ولكنها انخفضت.





وأضاف بشارة: عقدنا اجتماع قيادي برئاسة الرئيس عباس لبحث موازنة التقنين النقدي، سنصرف ما هو متوفر ضمن سلم الأولويات وسنحمي الرواتب المتدنية، وسنصرفها بالطريقة المثلى لتعزيز كافة القطاعات بما فيها القطاع الخاص، سنعمل على توزيع النقد المتوفر لصرف بنود الموازنة التشغيلية.





وأكد وزير المالية أن عبئ التوفير سيذهب باتجاه الرواتب الأعلى، فيما أشار أنه أوصى برفع نسبة الراتب في رمضان وعيد الفطر لـ 60% أو 70%، وكشف عن حاجتهم للاقتراض الدوري خلال الأشهر القادمة من 50 - 60 مليون دولار شهرياً.





فيما كشف أنهم بصدد التوقف عن التعيينات والترقيات والعلاوات الإضافية والحفاظ على الحد الأدنى من المصروفات التشغيلية، بالإضافة لإعتماد مبالغ جديدة على النفقات التطويرية طويلة الأجل.





وأفاد أنهم بصدد التوجه للتواصل مع البنوك الإسلامية والعربية والصين والمطالبه بتفعيل شبكة الأمان العربية، وأكد أن الخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل غير قانونية تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، مضيفاً "أعلمنا الطرف الإسرائيلي بأننا لا نقبل بأي خصومات دون التدقيق المسبق معنا".





وخرج وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة، ووزير المالية شكري بشارة، ووكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، في مؤتمر صحفي هام، صباح اليوم الاحد، في وزارة الإعلام، للحديث حول الرواتب ووضع السلطة المالي.



وصف وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة ، المرحلة المقبلة بالصعبة والخطيرة، مضيفاً: لن نبيع القدس ولن نتنازل عن حقوقنا ولا عن الأسرى والشهدا، وأضاف أن الرئيس أعلنها مراراً لا للدور الأمريكي والموقف الفلسطيني ثابتّ.

