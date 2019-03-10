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بعد أيام في سويسرا.. بوتفليقة يعود إلى الجزائر اليوم

بعد أيام في سويسرا.. بوتفليقة يعود إلى الجزائر اليوم
رام الله - دنيا الوطن
توقعت وكالة (رويترز)، بأن يعود الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى بلاده، اليوم، بعدما قضى عدة أيام في مدينة جنيف السويسرية.

وكان تطبيق خاص بتتبع رحلات الطيران، كشف أن الطائرة الحكومية الجزائرية، التي نقلت الرئيس الجزائري إلى جنيف، الشهر الماضي، غادرت الجزائر، صباح اليوم.

ونقل موقع (رويترز) عن تطبيق "فلايت رادار" أن الطائرة الحكومية الجزائرية، التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف، شهر شباط/ فبراير الماضي، غادرت الجزائر وتتجه شمالاً.

ولم تتحدث المصادر الجزائرية الرسمية، إلى حدود الساعة، عن تفاصيل هذه الرحلة، فيما لا يزال الغموض يحيط بمكان تواجد رئيس الجزائر، وحالته الصحية.

وكانت تقارير إعلامية كشفت، مساء الخميس الماضي، أن الرئيس الجزائري، خرج من المستشفى الجامعي في جنيف، في اتجاه مصحة أخرى أو إلى بلاده، دون تأكيد، مشيرة إلى أنه يعاني من وضع صحي حرج.

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