نقابة الصحفيين تُناقش خطة العمل في المرحلة المقبلة (2019_ 2023)

عقدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، جلسة نقاش حول الخطة الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة 2019-2023 امس السبت في فندق السلام بمدينة غزة، بحضور نائب نقيب الصحفيين الدكتور تحسين الأسطل، وأعضاء الأمانة العامة، وكبار الإعلامين والكتاب.





وشرح الأسطل، الأهداف العامة للخطة الاستراتيحية والقواعد الأساسية المنوي العمل عليها، والقاعدة المهنية الأساسية التي انطلق منها العمل الصحفي.





وأكد الأسطل، أن النقابة تنطلق في عملها من خلال عدة مواثيق إعلامية متفق عليها، ومقر عليها، وفي مقدمتها وثيقة الاستقلال وما أقره المجلس الوطني الفلسطيني.





وخلال شرحه للخطة بيّن الأسطل أماكن القوة التي تتمتع بها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والتي كان من أبرزها لجنة متابعة الحريات التي سجلت نجاحاً كبيراً من خلال متابعتها للزملاء الصحفيين، والسعي لتحقيق مطالبهم المناط بها، مضيفًا إلى ذلك طبيعة العلاقات التي باتت تتمتع بها النقابة على المستوى العربي والدولي، والتشبيك المهني بين المؤسسات الإعلامية من خلال نقابة الصحفيين، والتصدي لأي جهة إعلامية، تحاول إلغاء سلطة النقابة من خلال إصدار بطاقات صحفية موازية منافية في شروطها لنقابة الصحفيين، وللمهنة الصحفية.





وفسر الأسطل طبيعة العمل والجهد المبذول من قبل العاملين في نقابة الصحفيين من خلال البيئة التي يعيشها الكادر الصحفي وأبرزها الانقلاب الفلسطيني، والملاحقة المستمرة للجسم الصحفي، دون التفهم لطبيعة العمل الصحفي.





وخلال الجلسة تمت مناقشة بعض التعديلات من الحضور المناقشين، والتي كان أبرزها التأكيد على الدور الفعال لنقابة الصحفيين في التواصل المباشر مع الإعلامين في جميع الأوقات، وضرورة وجود أرشيف إعلامي وثائقي لدى نقابة الصحفيين كمرجع لكافة الزملاء، بالإضافة لتفعيل الموقع الإلكتروني لدى نقابة الصحفيين، وتحدد المسؤول العامل فيه؛ ليسهل الوصول للمراد من معلومات وتداولها.





وتمت التوصية بضرورة ضبط المعاملة مع المنتسبين لنقابة الصحفيين، وخاصة المتقدمين للحصول على بطاقة عضوية، وتحديد الإعلاميين بمنأى عن النشطاء، بالإضافة لتوفير مورد مالي يكون خاص بنقابة الصحفيين من أجل العمل المستمر.





وأضاف المناقشون للخطة بضرورة تطبيق التعديلات الموكلة من قبلهم، وتطبيقها عمليًا على أرض الواقع من خلال ملامسة الصحفي للتغيرات التي ستحدثها هذه الرؤية الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

رام الله - دنيا الوطن