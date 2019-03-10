الصحافة الاسترالية: "الحلبي" بريء وإسرائيل تريد اعترافات منه لتصديق روايتهم"

رام الله - دنيا الوطنكتب الصحفي الاسترالي Antony Loewenstein في مقال له يوم 6/3/2019 بعنوان "المساعدات الاسترالية لفلسطين تحت الهجوم" وتحدث في قضية مؤسسة الرؤيا العالمية، واعتقال مديرها في غزة محمد الحلبي سنة 2016، حيث اتهمته بتحويل مبالغ تقدر بـ 70 مليون دولار لجهات خارجية، حيث أعلنت المؤسسة أن هذا المبلغ أعلى من المبالغ التي حصلت عليها المؤسسة في 20 عاماً.وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية (DFAT) ومنظمة الرؤيا العالمية، أنها لم تجد أي دليل من تحقيقاتها، أنه قد ارتكب هذا الخطأ، وعلى الرغم من ذلك تواصل إسرائيل محاكمة الحلبي بالرغم من نفيه كل التهم الموجهة إليه.واتهم الحلبي إسرائيل بتعذيبه في السجن، وعرضه على المحكمة 107 مرات دون أي دليل، وأعلن محامي الحلبي للصحافة الاسترالية، بأن الحلبي قد تعرض لضغوط من قبل إسرائيل للاعتراف بأي تهمة، لكنه يرفض الاعتراف، واستنكر المحامي وأعلنت الصحافة ذلك، حول بطء وتيرة المحكمة، وقال إنه لم يمر على إسرائيل حالة مثل حالة الحلبي، بريء ويريدون اعترافات منه لتصديق روايتهم.‎