مستوطنون يُطلقون كلاباً بمنطقة عين الحلوة ويجرّفون أراضٍ جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأطلق مستوطنون، صباح اليوم الأحد، كلاباً شرسة لمهاجمة رعاة أغنام في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المنسق الميداني لمنطقة الأغوار بمحافظة طوباس، عمر فقها، أن مجموعة من المستوطنين، هاجموا رعاة أغنام في ساعات الصباح، وأطلقوا الكلاب الشرسة تجاههم، مما أدى لوقوع إصابات، عرف منها: المواطن فتحي عليان، جراء هجوم الكلاب عليه.وأوضح أن رعاة الأغنام، يتعرضون في هذه المنطقة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، علماً أنهم قبل حوالي أسبوع قاموا بوضع علامات حول المنطقة؛ للبدء بتسييجها والاستيلاء عليها.من جهة أخرى، جرفت آليات المستوطنين، اليوم الأحد، مساحات من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، المحاذية لبؤرتي (أحيا) و(ايش كودش).وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس لـ (وفا)، إن أهالي جالود، اكتشفوا في ساعات الصباح أعمال تجريف وتخريب في سهل البلدة الشرقي، المحاذي للبؤرتين، وذلك عقب منع المزارعين من قبل الاحتلال من الوصول إلى هذه الأراضي.وأضاف، أن جيش الاحتلال، يمنع أصحاب الأراضي والمزارعين من فلاحة أراضيهم، والتي تعتبر فرصة ذهبية للبؤر الاستيطانية للقيام بأعمال تجريف وتخريب في سهل خلة أبو شبرقة، الواقع في الحوض رقم (22)، والذي تعود ملكية الأرض لورثة المرحوم إبراهيم عبد الحاج محمد.وأكد دغلس، أنه تم تخريب وتجريف أكثر من 10 دونمات، إضافة إلى مد خطوط مياه فيه، وزراعة أشجار في جزء من الأرض، وسرقة كميات كبيرة من الأتربة من السهل، ونقلها إلى داخل البؤرتين (أحيا) و(ايش كودش) اللتين تحيطان بهذا السهل من ثلاث جهات.وأوضح، أن قوات الاحتلال، تعمدت في العامين الماضيين تأخير التنسيق لحصاد 250 دونماً من أراضي قرية جالود الشرقية، والتي كانت مزروعة بالقمح، ما أدى إلى تلف المحصول بالكامل، وهذا العام لا يزال الاحتلال يُماطل في السماح للمزارعين بالوصول لهذه السهول، وزراعتها.