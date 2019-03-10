وفاة رضيع "عروس داعش" تثير الجدل في المملكة المتحدة

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن رضيع المراهقة البريطانية شميمة بيغوم (19 عاماً) التي عُرفت إعلامياً بـ "عروس داعش"، وكانت محور معركة قوية بشأن السماح لها بالعودة إلى بريطانيا، بعدما انضمت إلى تنظيم الدولة توفي.





وحسب الوكالة، فقد أنجبت بيغوم، التي غادرت لندن في أثناء دراستها عام 2015 للانضمام إلى تنظيم الدولة، طفلاً في منتصف الشهر الماضي، في مخيم الهول للاجئين في شمال شرقي سوريا.







وجاءت وفاة طفل شميمة في وقت دعا والدها أحمد علي بريطانيا إلى الصفح عن ابنته، قائلاً: إنها ارتكبت خطأ بالتحاقها بتنظيم الدولة في سوريا، عندما كانت مراهقة لم تتجاوز 15 سنة.



وقال أحمد، لهيئة الإذاعة البريطانية: إن لندن يجب أن تسمح لابنته بالعودة، حيث يمكن أن تواجه إمكان إحالتها إلى المحاكمة.





من ناحيتها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن وزير الداخلية ساجد جاويد، واجه انتقادات بعد أن مات رضيع "عروس داعش" أو شميمة بيغوم في معسكر سوري.







وقال صديق للعائلة: إن المملكة المتحدة، فشلت في حماية الطفل، بينما قال حزب العمال: إن وفاته جاءت نتيجة لقرار قاسٍ وغير إنساني.







وغادرت بيغوم لندن للانضمام إلى تنظيم الدولة، وهي في عمر الـ 15 عاماً، وسحب جاويد جنسيتها البريطانية، عندما طلبت المراهقة العودة، وسط جدل حول القرار، خصوصاً أنه يأتي في وقت أصبح فيه ملف العائدين من تنظيم الدولة، يمثل تحدياً للدول الأوروبية.







وذكرت شبكة (آي تي في) نقلاً عن قوات سوريا الديمقراطية، أن الطفل الرضيع توفي يوم الخميس، بسبب "مشكلات في التنفس"، حيث كتب تسنيم أكونجي، محامي عائلة بيغوم، على (تويتر) في وقت مـتأخر أول من أمس، قائلاً: "لقد تأكدت وفاته".