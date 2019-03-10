شؤون فلسطينية

"الجهاد" تدعو لرفع العقوبات عن غزة.. وتشكيل لجنة تُشرف وتُحضر لانتخابات المجلس الوطني

"الجهاد" تدعو لرفع العقوبات عن غزة.. وتشكيل لجنة تُشرف وتُحضر لانتخابات المجلس الوطني
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت حركة الجهاد الإسلامي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالسعي إلى مجلس تشريعي "على مقاسه" حتى يُبقي كل السلطات بيده، مؤكدة أنه يتعين عليه رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير؛ للتمهيد لإجراء انتخابات لرئاسة السلطة والتشريعي، والمجلس الوطني.

وقال القيادي في الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، لا بد أن يتخذ عباس هذه الخطوات، حتى تتهيأ الأجواء لإجراء انتخابات شاملة ومتزامنة، وعليه أيضاً إعادة رواتب الموظفين في غزة "لأن قطع الأرزاق من قطع الأعناق"، وبعد ذلك يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على ترتيب البيت الفلسطيني، وتحضر للانتخابات وتشرف عليها، على أن يكون هناك تعهد من الرئيس عباس بقبول نتائج الانتخابات للتشريعي، ورئاسة السلطة، والمجلس الوطني.

وأكد ضرورة عقد "الإطار القيادي" لمنظمة التحرير الذي يضم الأمناء العامين للفصائل، للتشاور في سياق الحوار الوطني، وبعد ذلك يتم رسم خارطة طريق للخروج من كل الأزمة التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وأعرب حبيب عن أسفه، قائلاً: عباس أرسل رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د. حنا ناصر، ليتشاور مع قادة الفصائل حول انتخابات "التشريعي" فقط، وهذا غير مقبول.

ورأى أنه يمكن المبادرة، والبدء بانتخابات التشريعي، ورئاسة السلطة، وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة إشراف على انتخابات "الوطني" لأنها تحتاج جهداً كبيراً، لكنه ربط ذلك بتعهد الرئيس عباس بمرسوم واحد بإجراء انتخابات "التشريعي" و"الوطني" ورئاسة السلطة.

وتابع حبيب: رئيس لجنة الانتخابات، أخبرنا بأن انتخابات "الوطني" ليست من اختصاص لجنته، لذا من الممكن تشكيل لجنة تشرف وترتب وتحضر لانتخابات هذا المجلس.

مسيرات العودة 

وعلى صعيد مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية، قال القيادي في الجهاد: المسيرة المليونية قادمة في 30 آذار/ مارس الجاري، الذي يوافق الذكرى الأولى لانطلاقة المسيرة العام الماضي.

وأوضح حبيب أن الشعب الفلسطيني لا تخيفه تهديدات الاحتلال بشن حرب عدوانية عليه، وبالتصعيد ضد قطاع غزة.

وعن تنصل الاحتلال من تفاهمات رفع الحصار عن غزة، قال حبيب: عودنا الاحتلال طوال سنوات الصراع أنه لا يلتزم إلا "عندما يكون السيف على رقبته".

وتمم: ما دامت المقاومة مستمرة ومتصاعدة ومسيرة العودة أحد أشكالها، فإنها سترغم الاحتلال على الالتزام بتفاهمات رفع الحصار.

أخبار ذات صلة

نقابة الصحفيين تُناقش خطة العمل في المرحلة المقبلة (2019_ 2023)

نقابة الصحفيين تُناقش خطة العمل في المرحلة المقبلة (2019_ 2023)

الصحافة الاسترالية: &#34;الحلبي&#34; بريء وإسرائيل تريد اعترافات منه لتصديق روايتهم&#34;

الصحافة الاسترالية: "الحلبي" بريء وإسرائيل تريد اعترافات منه لتصديق روايتهم"

مستوطنون يُطلقون كلاباً بمنطقة عين الحلوة ويجرّفون أراضٍ جنوب نابلس

مستوطنون يُطلقون كلاباً بمنطقة عين الحلوة ويجرّفون أراضٍ جنوب نابلس

الحكومة تُطالب العالم بإدانة عدوان الاحتلال الهمجي بحق الأقصى

الحكومة تُطالب العالم بإدانة عدوان الاحتلال الهمجي بحق الأقصى

عياش: بحرية الاحتلال تعتقل صياداً شمال قطاع غزة

عياش: بحرية الاحتلال تعتقل صياداً شمال قطاع غزة

&#34;المكتب الحركي المركزي&#34; يُكرم الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين

"المكتب الحركي المركزي" يُكرم الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين

مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

إطلاق النار صوب مزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال القطاع

إطلاق النار صوب مزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تُناقش خطة العمل في المرحلة المقبلة (2019_ 2023)

نقابة الصحفيين تُناقش خطة العمل في المرحلة المقبلة (2019_ 2023)

الصحافة الاسترالية: &#34;الحلبي&#34; بريء وإسرائيل تريد اعترافات منه لتصديق روايتهم&#34;

الصحافة الاسترالية: "الحلبي" بريء وإسرائيل تريد اعترافات منه لتصديق روايتهم"

مستوطنون يُطلقون كلاباً بمنطقة عين الحلوة ويجرّفون أراضٍ جنوب نابلس

مستوطنون يُطلقون كلاباً بمنطقة عين الحلوة ويجرّفون أراضٍ جنوب نابلس

الحكومة تُطالب العالم بإدانة عدوان الاحتلال الهمجي بحق الأقصى

الحكومة تُطالب العالم بإدانة عدوان الاحتلال الهمجي بحق الأقصى

عياش: بحرية الاحتلال تعتقل صياداً شمال قطاع غزة

عياش: بحرية الاحتلال تعتقل صياداً شمال قطاع غزة

&#34;المكتب الحركي المركزي&#34; يُكرم الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين

"المكتب الحركي المركزي" يُكرم الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين

مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

إطلاق النار صوب مزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال القطاع

إطلاق النار صوب مزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال القطاع

منوعات

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: &#34;سعادتي إنت&#34;

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: "سعادتي إنت"

دليل بصوت مايكل جاكسون على انتهاكاته ضد الأطفال

دليل بصوت مايكل جاكسون على انتهاكاته ضد الأطفال

الفنانة التركية الشهيرة بـ &#34;ميسّر&#34; تتحدث العربية: شفت خيال خوّفني

الفنانة التركية الشهيرة بـ "ميسّر" تتحدث العربية: شفت خيال خوّفني

كيف أجابت سما المصري على سؤال &#34;هل أنت عذراء؟&#34;

كيف أجابت سما المصري على سؤال "هل أنت عذراء؟"

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: &#34;حتى أغلاطه تجنن&#34;

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: "حتى أغلاطه تجنن"

&#34;فين البطانة يا رانيا؟!&#34;.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

"فين البطانة يا رانيا؟!".. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

حفيدة &#34;أم كلثوم&#34; تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

حفيدة "أم كلثوم" تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

عربي

بعد ثلاث سنوات على &#34;كيماوي&#34; تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ &#34;100 عراقي&#34;

بعد ثلاث سنوات على "كيماوي" تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ "100 عراقي"

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة

بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات.. الحكم على تسع سودانيات بالجلد

بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات.. الحكم على تسع سودانيات بالجلد