عياش: بحرية الاحتلال تعتقل صياداً شمال قطاع غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، صياداً فلسطينياً، أثناء عمله في مهنة الصيد، شمال قطاع غزة.



وأفاد نقيب الصيادين نزار عياش، في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، أن الصياد اعتقل أثناء عمله في مهنة الصيد، فيما لم تعرف هويته بعد.



وكانت بحرية الاحتلال، أطلقت النار صباح اليوم، صوب مراكب الصيادين، شمال القطاع.



خاص دنيا الوطن