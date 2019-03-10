"المكتب الحركي المركزي" يُكرم الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين







رام الله - دنيا الوطنكرم المكتب الحركي المركزي للصحفيين في الأقاليم الجنوبية، الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين.وقال عاهد فروانة، نائب أمين سر المكتب الحركي المركزي للصحفيين: إن تكريم الأسطل، يأتي عرفاناً وتقديراً لجهوده الكبيرة في خدمة الإعلاميين.وأضاف فروانة، أن الاسطل لا يدخر جهداً من أجل تعزيز التعاون مع كافة الأطر والكتل والمؤسسات الصحفية، بما يخدم الصحفي الفلسطيني.وأشاد فروانة بدور نقابة الصحفيين في فلسطين، والتي تمثل الحاضنة لجميع الإعلاميين.من جانبه، شكر الأسطل المكتب الحركي على هذا التكريم، والذي يدلل على حرصهم على التواصل مع النقابة، بما يعود بالفائدة على الصحفيين.وأشار الأسطل إلى أن النقابة، تحرص على التواصل مع الجميع، وكان آخرها دعوة الكتل والأطر الصحفية لمناقشة الخطة الاستراتيجية للنقابة خلال الأعوام المقبلة.وشارك في التكريم أعضاء المكتب الحركي المركزي للصحفيين الأخت علا كساب، والأخ هاني الأغا، أمين سر المكتب الحركي الفرعي للصحفيين في خانيونس، والأخ لؤي الغول، أمين سر المكتب الحركي الفرعي للصحفيين بغرب غزة.