ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين





ووصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء السبت، إلى بغداد، تحضيراً لزيارة روحاني، حسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وفي وقت سابق من اليوم أعلن السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، أن روحاني سيلتقي خلال زيارته المرتقبة إلى العراق بالمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.



من المقرر أن يصل الرئيس الإيراني، حسن روحاني إلى العاصمة العراقية بغداد يوم غد الاثنين، في زيارة، يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين.