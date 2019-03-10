إطلاق النار صوب مزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النار صوب المزارعين الفلسطينيين في منطقة (صوفا) بين خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وجود إصابات.كما أطلقت زوارق الاحتلال، النار صوب مراكب صيد فلسطينية في عرض بحر شمال القطاع، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية.