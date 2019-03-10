مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة بكولومبيا

رام الله - دنيا الوطن

لقي 14 شخصاً، اليوم الأحد، في تحطم طائرة في إقليم ميتا بكولومبيا، وذلك وفق ما أعلنت إدارة الطيران المدني.





وأكدت إدارة الطيران المدني، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، عدم وجود ناجين في الحادث، الذي وقع بعد أن أرسلت الطائرة، وهي من طراز دي سي-3 إشارة استغاثة، لكنها قالت إن العمل جارٍ لتحديد هوية الضحايا وأعدادهم، ومعرفة أسباب الحادث.



وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة الكولومبية، أن عدد قتلى تحطم الطائرة 12 شخصاً.





وقالت الإدارة: إن الطائرة كانت في رحلة داخلية من مدينة سان خوسيه ديل جوافيار الجنوبية إلى فيلافيسنشيو بوسط كولومبيا.وتحطمت الطائرة في منتصف الرحلة تقريباً أثناء تحليقها فوق بلدية سان كارلوس دي جوارو في إقليم ميتا.