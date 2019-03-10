عاجل

  • حبيب: علينا رسم خارطة طريق للخروج من كل الأزمة التي تعصف بالقضية الفلسطينية

  • حبيب: على الرئيس إعادة رواتب الموظفين في غزة "لأن قطع الأرزاق من قطع الأعناق"

  • نقيب الصيادين لـ "دنيا الوطن": بحرية الاحتلال تعتقل صياداً فلسطينيا شمال قطاع غزة

  • حبيب: نريد تعهد من عباس بقبول نتائج الانتخابات للتشريعي ورئاسة السلطة

  • الجهاد الإسلاميّ: على الرئيس عباس تشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير

  • الاحتلال يطلق قنابل غاز صوب أراضي المزارعين شرقي الشجاعية شرق غزة

  • الجهاد الإسلامي: يتعين على الرئيس عباس رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة

  • الجهاد الإسلامي: عباس يسعى إلى مجلس تشريعي "على مقاسه"

  • رويترز: طائرة بوتفليقة التي أقلته إلى جنيف الشهر الماضي تغادر العاصمة شمالأ والجهة مجهولة

شؤون فلسطينية

بدء عملية تحديث سجل الناخبين للعام 2019

بدء عملية تحديث سجل الناخبين للعام 2019
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت صباح هذا اليوم، عملية تحديث سجل الناخبين السنوية، والتي تنفذها لجنة الانتخابات المركزية؛ لتسجيل طلبة الثانوية العامة في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة، ممن بلغوا السن القانونية للتسجيل.

وسوف تستمر عملية تسجيل الناخبين عشرة أيام متتالية، بدءاً من صباح اليوم وحتى مساء يوم الثلاثاء 19 آذار/ مارس، وتهدف لجنة الانتخابات من خلالها إلى تسجيل ما يزيد عن 69 ألفاً من طلاب الثانوية العامة في 905 مدارس ثانوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ستتم عملية تسجيلهم إلكترونياً داخل المدارس.

إضافة إلى تسجيل طلاب الثانوية العامة، تنوّه لجنة الانتخابات إلى المواطنين غير المسجلين بأن عملية التسجيل الإلكتروني متاحة أيضاً للجمهور من خلال موقعها الإلكتروني على مدار العام، حيث إنه يمكن لأي مواطن أو مواطنة، سواء أكان يقيم في الداخل أو في الخارج، وبلغ 17 عاماً فأكثر، ويحمل هوية فلسطينية، ولم يسجل من قبل، أن يبادر إلى تسجيل نفسه إلكترونياً في أي وقت يشاء. 

يذكر، أن لجنة الانتخابات، وفقاً للقانون تقوم سنوياً بعملية تحديث سجل الناخبين، وذلك للحفاظ على جاهزيتها لتنفيذ أي عملية انتخابية في أي وقت يتم الدعوة إليها، حيث إن وجود سجل ناخبين محدث ومنقح، يعتبر العمود الفقري لأي عملية انتخابية.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

إطلاق النار صوب مزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال القطاع

إطلاق النار صوب مزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال القطاع

قيادي حمساوي: استمعنا لمداولات المصريين مع الإحتلال.. وخلال أيام قد نشهد نجاح تلك الجهود

قيادي حمساوي: استمعنا لمداولات المصريين مع الإحتلال.. وخلال أيام قد نشهد نجاح تلك الجهود

عبر حوالات بنكية.. هآرتس: الأموال القطرية تُنقل اليوم إلى غزة

عبر حوالات بنكية.. هآرتس: الأموال القطرية تُنقل اليوم إلى غزة

شاهد: عبر معبر رفح.. بدء سفر الفوج الثاني من المعتمرين بغزة

شاهد: عبر معبر رفح.. بدء سفر الفوج الثاني من المعتمرين بغزة

ليبرمان: عرضت خطة اغتيال ممنهجة لقادة حماس والجهاد ورفضها نتنياهو

ليبرمان: عرضت خطة اغتيال ممنهجة لقادة حماس والجهاد ورفضها نتنياهو

فجراً.. طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف وسفينتين بقطاع غزة

فجراً.. طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف وسفينتين بقطاع غزة

اعتقال ستة مواطنين ومصادرة عشرات آلاف الشواكل بمناطق متفرقة من الضفة

اعتقال ستة مواطنين ومصادرة عشرات آلاف الشواكل بمناطق متفرقة من الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

إطلاق النار صوب مزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال القطاع

إطلاق النار صوب مزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال القطاع

اعتقال ستة مواطنين ومصادرة عشرات آلاف الشواكل بمناطق متفرقة من الضفة

اعتقال ستة مواطنين ومصادرة عشرات آلاف الشواكل بمناطق متفرقة من الضفة

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

الأجواء مُعتدلة نهاراً وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

الأجواء مُعتدلة نهاراً وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

الوزير الحساينة يستنكر محاولة اغتيال أحمد حلس القائد بحركة فتح

الوزير الحساينة يستنكر محاولة اغتيال أحمد حلس القائد بحركة فتح

وزارة التربية ومنظمات الأمم المتحدة تحشد 18 مليون دولار للتعليم

وزارة التربية ومنظمات الأمم المتحدة تحشد 18 مليون دولار للتعليم

حلس للرئيس: فتح بخير.. لا لصفقة القرن ولا للمشاريع مدفوعة الثمن

حلس للرئيس: فتح بخير.. لا لصفقة القرن ولا للمشاريع مدفوعة الثمن

إبعاد سبعة من النسوة عن المسجد الأقصى

إبعاد سبعة من النسوة عن المسجد الأقصى

منوعات

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: &#34;حتى أغلاطه تجنن&#34;

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: "حتى أغلاطه تجنن"

&#34;فين البطانة يا رانيا؟!&#34;.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

"فين البطانة يا رانيا؟!".. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

حفيدة &#34;أم كلثوم&#34; تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

حفيدة "أم كلثوم" تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

فريال يوسف: &#34;أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي&#34;

فريال يوسف: "أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي"

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيدها العشرين

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيدها العشرين

منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

خالد يوسف يحتفل رغم وجود شهيرات في السجن بسببه بعد الفيديوهات الفاضحة

خالد يوسف يحتفل رغم وجود شهيرات في السجن بسببه بعد الفيديوهات الفاضحة

عربي

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات.. الحكم على تسع سودانيات بالجلد

بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات.. الحكم على تسع سودانيات بالجلد

بعد وفاة 11 رضيعاً.. استقالة وزير الصحة التونسي

بعد وفاة 11 رضيعاً.. استقالة وزير الصحة التونسي

في خضم المسيرات ضد بوتفليقة: تبكير عطلة الدراسة الجامعية في الجزائر

في خضم المسيرات ضد بوتفليقة: تبكير عطلة الدراسة الجامعية في الجزائر