بدء عملية تحديث سجل الناخبين للعام 2019

رام الله - دنيا الوطنانطلقت صباح هذا اليوم، عملية تحديث سجل الناخبين السنوية، والتي تنفذها لجنة الانتخابات المركزية؛ لتسجيل طلبة الثانوية العامة في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة، ممن بلغوا السن القانونية للتسجيل.وسوف تستمر عملية تسجيل الناخبين عشرة أيام متتالية، بدءاً من صباح اليوم وحتى مساء يوم الثلاثاء 19 آذار/ مارس، وتهدف لجنة الانتخابات من خلالها إلى تسجيل ما يزيد عن 69 ألفاً من طلاب الثانوية العامة في 905 مدارس ثانوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ستتم عملية تسجيلهم إلكترونياً داخل المدارس.إضافة إلى تسجيل طلاب الثانوية العامة، تنوّه لجنة الانتخابات إلى المواطنين غير المسجلين بأن عملية التسجيل الإلكتروني متاحة أيضاً للجمهور من خلال موقعها الإلكتروني على مدار العام، حيث إنه يمكن لأي مواطن أو مواطنة، سواء أكان يقيم في الداخل أو في الخارج، وبلغ 17 عاماً فأكثر، ويحمل هوية فلسطينية، ولم يسجل من قبل، أن يبادر إلى تسجيل نفسه إلكترونياً في أي وقت يشاء.يذكر، أن لجنة الانتخابات، وفقاً للقانون تقوم سنوياً بعملية تحديث سجل الناخبين، وذلك للحفاظ على جاهزيتها لتنفيذ أي عملية انتخابية في أي وقت يتم الدعوة إليها، حيث إن وجود سجل ناخبين محدث ومنقح، يعتبر العمود الفقري لأي عملية انتخابية.