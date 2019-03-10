عبر حوالات بنكية.. هآرتس: الأموال القطرية تُنقل اليوم إلى غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن الأموال القطرية المخصصة لقطاع غزة، ستُنقل اليوم الأحد، عبر حوالات بنكية، وليس عن طريق الحقائب كالمرات السابقة.





وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالأمنية، أن نقل الأموال كحوالات بنكية، سيمنع إحراج إسرائيل من نقلها عبر الحقائب.





وأضاف، أنه تم نقل الأموال إلى الأمم المتحدة التي نقلت قائمة بأسماء المستفيدين من المنحة، وتمت الموافقة على تلك الكشوفات من إسرائيل.



وفي سياق آخر، قالت الصحيفة، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد للمسيرات الحاشدة، التي ستنظمها حماس في الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار في الثلاثين من الشهر الجاري.وبحسب تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، فإن حماس ستقوم بفعاليات ونشاطات كبيرة على السياج، ستبدأ يوم الجمعة في التاسع والعشرين من الشهر، وتمتد لليوم التالي، وأن أي مستوى عال من العنف يوم الجمعة، يمكن أن يؤدي إلى تصاعد الأوضاع في اليوم التالي.ويخشى الشاباك والجيش من أن تنجح حماس في تسخير هذه التظاهرات لصالح أفعال مماثلة في الضفة الغربية، وهو ما فشلت به حتى الآن، وفق الصحيفة.