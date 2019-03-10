هجوم إلكتروني يتسبب بانقطاع الكهرباء في مناطق بفنزويلا

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو: إن سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بفنزويلا، جاء بعد هجوم إليكتروني استهدف نظام التحكم الآلي بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية، مما استدعى إغلاقها مؤقتاً، ما تسبب في انقطاع إمدادات الطاقة.



وأضاف مادورو، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، الأحد: "استأنفنا إمدادات الكهرباء بنسبة 70% في البلاد، ولكن عند الظهيرة، تم شن هجوم إليكتروني آخر، استهدف إحدى محطات الطاقة، والذي كان يعمل بشكل مثالي حتى اللحظة، ولهذا السبب تعرقلت جهودنا بالتقدم (بإصلاح الضرر) الذي تمكنا من تحقيقه بحلول منتصف اليوم".





وتعرض 23 إقليماً من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة يوم الخميس الماضي، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية، أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة "سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.

وحمل رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، "الإمبريالية الأمريكية" المسؤولية عن الحادث، بينما نفت وزارة الخارجية الأمريكية ضلوعها فيه.وبدأت يوم الجمعة، عودة الكهرباء إلى المناطق المتضررة من حالة الإظلام، التي استمرت لنحو 20 ساعة، حسبما ذكرت شبكة "تيليسور" التلفزيونية.