عاجل

  • سلطة الآثار التابعة للاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة بمساعدة قوات الاحتلال وتشرع بأخذ قياسات

  • رويترز: الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد يعود للجزائر اليوم

دولي

هجوم إلكتروني يتسبب بانقطاع الكهرباء في مناطق بفنزويلا

هجوم إلكتروني يتسبب بانقطاع الكهرباء في مناطق بفنزويلا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو: إن سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بفنزويلا، جاء بعد هجوم إليكتروني استهدف نظام التحكم الآلي بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية، مما استدعى إغلاقها مؤقتاً، ما تسبب في انقطاع إمدادات الطاقة.

وأضاف مادورو، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، الأحد: "استأنفنا إمدادات الكهرباء بنسبة 70% في البلاد، ولكن عند الظهيرة، تم شن هجوم إليكتروني آخر، استهدف إحدى محطات الطاقة، والذي كان يعمل بشكل مثالي حتى اللحظة، ولهذا السبب تعرقلت جهودنا بالتقدم (بإصلاح الضرر) الذي تمكنا من تحقيقه بحلول منتصف اليوم".

وتعرض 23 إقليماً من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة يوم الخميس الماضي، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية، أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة "سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.

وحمل رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، "الإمبريالية الأمريكية" المسؤولية عن الحادث، بينما نفت وزارة الخارجية الأمريكية ضلوعها فيه.

وبدأت يوم الجمعة، عودة الكهرباء إلى المناطق المتضررة من حالة الإظلام، التي استمرت لنحو 20 ساعة، حسبما ذكرت شبكة "تيليسور" التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة بكولومبيا

مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة بكولومبيا

ظريف يُوضح علاقة الرئيس السوري باستقالته الشهر الماضي

ظريف يُوضح علاقة الرئيس السوري باستقالته الشهر الماضي

ألمانيا تُشدد من تحذيرات السفر إلى تركيا

ألمانيا تُشدد من تحذيرات السفر إلى تركيا

توضيح أمريكي بخصوص محاولة دبلوماسي نقل قذيفة هاون برحلة من موسكو لنيويورك

توضيح أمريكي بخصوص محاولة دبلوماسي نقل قذيفة هاون برحلة من موسكو لنيويورك

15 قتيلاً جراء اعتداء على حانة ليلية وسط المكسيك

15 قتيلاً جراء اعتداء على حانة ليلية وسط المكسيك

إغلاق شوارع وسط لندن بعد تلقي بلاغ عن سيارة مشبوهة

إغلاق شوارع وسط لندن بعد تلقي بلاغ عن سيارة مشبوهة

مصرع خمسة أشخاص في تحطم طائرة ركاب صغيرة بولاية فلوريدا

مصرع خمسة أشخاص في تحطم طائرة ركاب صغيرة بولاية فلوريدا

تقارير جديدة عن نشاط في منشآت صاروخية لكوريا الشمالية

تقارير جديدة عن نشاط في منشآت صاروخية لكوريا الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

عياش: بحرية الاحتلال تعتقل صياداً شمال قطاع غزة

عياش: بحرية الاحتلال تعتقل صياداً شمال قطاع غزة

&#34;المكتب الحركي المركزي&#34; يُكرم الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين

"المكتب الحركي المركزي" يُكرم الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين

مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

إطلاق النار صوب مزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال القطاع

إطلاق النار صوب مزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال القطاع

شاهد: عبر معبر رفح.. بدء سفر الفوج الثاني من المعتمرين بغزة

شاهد: عبر معبر رفح.. بدء سفر الفوج الثاني من المعتمرين بغزة

اعتقال ستة مواطنين ومصادرة عشرات آلاف الشواكل بمناطق متفرقة من الضفة

اعتقال ستة مواطنين ومصادرة عشرات آلاف الشواكل بمناطق متفرقة من الضفة

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

الأجواء مُعتدلة نهاراً وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

الأجواء مُعتدلة نهاراً وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

منوعات

كيف أجابت سما المصري على سؤال &#34;هل أنت عذراء؟&#34;

كيف أجابت سما المصري على سؤال "هل أنت عذراء؟"

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: &#34;حتى أغلاطه تجنن&#34;

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: "حتى أغلاطه تجنن"

&#34;فين البطانة يا رانيا؟!&#34;.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

"فين البطانة يا رانيا؟!".. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

حفيدة &#34;أم كلثوم&#34; تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

حفيدة "أم كلثوم" تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

فريال يوسف: &#34;أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي&#34;

فريال يوسف: "أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي"

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيدها العشرين

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيدها العشرين

منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

عربي

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة

بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات.. الحكم على تسع سودانيات بالجلد

بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات.. الحكم على تسع سودانيات بالجلد

بعد وفاة 11 رضيعاً.. استقالة وزير الصحة التونسي

بعد وفاة 11 رضيعاً.. استقالة وزير الصحة التونسي