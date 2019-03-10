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عربي

بعد وفاة 11 رضيعاً.. استقالة وزير الصحة التونسي

بعد وفاة 11 رضيعاً.. استقالة وزير الصحة التونسي
وزير الصحة التونسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن  وزير الصحة التونسي، عبد الرؤوف الشريف، استقالته من منصبه، إثر وفاة 11 رضيعاً، يعتقد أنهم توفوا بسبب تسمم في الدم، بأحد مستشفيات العاصمة التونسية.

وتعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي قبِل استقالة الوزير، بأن "تطال المحاسبة كل من ستثبت في حقه التحقيقات أي تقصير"، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وانعقد مجلس وزاري مصغر لتدارس الموقف، كما أعلنت وزارة الصحة التونسية، فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث.

وكانت الوزارة، قد أكدت وفاة 11 رضيعًا خلال 24 ساعة في مركز التوليد، وطب الرضيع بمستشفى الرابطة الحكومي في العاصمة.

وقالت الوزارة، في بيان: "نعلن بأسف شديد عن تسجيل 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين في مركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة، خلال يومي 7 و8 آذار/ مارس الحالي".

وأضافت، أن "لجنة مختصة فتحت تحقيقًا للوقوف على الأسباب وراء وفاة الرضّع وتحديد المسؤوليّات، وسيتم إعلان النتائج مع انتهاء التحقيق".

ويواجه القطاع الصحي التونسي، الذي كان يوماً ما مصدر فخر للبلاد صعوبات إدارية ولوجستية كبيرة.

وقالت (بي بي سي): إن المستشفيات الحكومية تواجه صعوبات كبيرة منها: تراجع مستوى الخدمات الصحية، ونقص الأدوية وهجرة الأطباء إلى خارج البلاد.

وقالت الجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد في صفحتها على (فيسبوك): إن التحقيقات الجارية، تشير إلى وجود تلوث في المغذيات الوريدية في القسم.

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