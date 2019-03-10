ألمانيا تُشدد من تحذيرات السفر إلى تركيا

رام الله - دنيا الوطن

قالت ألمانيا: إنها شددت تحذيراتها على السفر إلى تركيا، محذرةً مواطنيها من إمكانية اعتقالهم؛ بسبب التعبير عن الرأي.







وأوضحت ألمانيا، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أنه لا يمكن استبعاد أن تتخذ الحكومة التركية إجراء جديداً ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية، ومنظمات المجتمع المدني.



وأضاف البيان: "الوقائع التي يشملها الفهم القانوني الألماني لحرية التعبير، يمكن أن تؤدي في تركيا إلى قيود مهنية وإجراءات جنائية".وأوضح، أن عدة صحفيين أوروبيين، بينهم ألمان، لم يتم اعتمادهم في تركيا، دون إبداء أسباب، لافتاً إلى أن مواطنين ألمان، تعرضوا هناك للاعتقال التعسفي على نحو متزايد في العامين الماضيين.وقالت الوزارة: إن السلطات التركية، ترتاب بشأن أي صلات بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقره بتنظيم محاولة الانقلاب عام 2016.وتابعت: إن أي سائح سبق له المشاركة في اجتماعات في الخارج لمنظمات محظورة في تركيا، يواجه خطر الاعتقال من قبل السلطات في أنقرة، وهذا ينطبق كذلك على الألمان، الذين قالوا أو أيدوا آراء تنتقد الحكومة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي.