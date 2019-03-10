توضيح أمريكي بخصوص محاولة دبلوماسي نقل قذيفة هاون برحلة من موسكو لنيويورك





وتابع: "تمت تسوية هذا الوضع، وسمحوا للموظف بمغادرة الأراضي الروسية بعد مصادرة هذا الجسم من حقيبته، ولم يكن هناك أي خطر بالنسبة للركاب".





رام الله - دنيا الوطنقال ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية، إن قذيفة الهاون، التي تم العثور عليها، أمس السبت، في حقيبة موظف السفارة الأمريكية بموسكو، لا تمثل أي خطر.وأضاف ممثل الخارجية الأمريكية، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، السبت: "نعلم بالحادث الذي وقع في مطار (شيريميتيفو) بموسكو بشأن موظف السفارة الأمريكية".يذكر، أن وزارة الخارجية الروسية، قالت أمس السبت: إنه تم العثور على قذيفة هاون مزودة بمفجر، ودون متفجرات بداخلها، في حقيبة موظف للسفارة الأمريكية في روسيا، حيث وصفت الوزارة هذا الحادث بأنه محاولة لتنظيم استفزاز على متن وسيلة النقل.وأفادت الوزارة، أن الموظف مرتبط بشكل مباشرة بالقوات المسلحة الأمريكية، مضيفةً أنه كان يغادر روسيا بعد انتهاء رحلة عمل، وكان يؤكد أنه اشترى قذيفة الهاون الفارغة ليضمها إلى "مجموعته الخاصة"، (أي أنه من هواة جمع مقتنيات من هذا النوع).