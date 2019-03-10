في خضم المسيرات ضد بوتفليقة: تبكير عطلة الدراسة الجامعية في الجزائر

رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة التربية والتعليم الجزائرية، تبكير عطلة الدراسة الجامعية، وذلك في خضم مسيرات حاشدة في البلاد؛ للاحتجاج على حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المستمر منذ 20 عاماً.وقالت الوزارة في مرسوم: إن عطلة الربيع الدراسية، ستبدأ يوم الأحد، أي قبل عشرة أيام من موعدها المحدد في 20 آذار/ مارس دون إبداء أسباب، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).وتشهد البلاد منذ 22 من شباط/ فبراير مسيرات حاشدة في الشوارع؛ للتعبير عن غضبهم من البطالة والفساد ونخبة حاكمة من كبار السن، يعتبرونها منفصلة عن واقع الشباب، واعتراضاً على سعي الرئيس البالغ من العمر (82 عاماً)، للفوز بولاية خامسة في انتخابات تجرى في 18 نيسان/ أبريل.وانطلقت كثير من المظاهرات من الحرم الجامعي، قبل أن تخرج إلى الشوارع، في احتجاجات هي الأكبر منذ عام 1991 عندما ألغى الجيش انتخابات، كان من المتوقع فوز الإسلاميين فيها.ويتلقى بوتفليقة العلاج في مستشفى في جنيف، ونادراً ما ظهر علناً منذ أن أصيب بجلطة في 2013.وأصدر بوتفليقة، يوم الخميس، أول تحذير للمحتجين، قال فيه: إن الاضطرابات، التي دخلت أسبوعها الثالث، قد تتسبب في فوضى في البلاد.