شاهد: عبر معبر رفح.. بدء سفر الفوج الثاني من المعتمرين بغزة













رام الله - دنيا الوطنبدأ الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة، فجر الأحد، السفر عبر (معبر رفح البري) في طريقهم إلى الديار الحجازية، وذلك لأداء مناسك العمرة.وكانت إدارة معبر رفح البري بقطاع غزة، أعلنت أمس أن العمل على المعبر، اليوم، سيقتصر فقط على مغادرة الفوج الثاني من المعتمرين، ولا يوجد حركة سفر أو وصول للمسافرين.وغادر الفوج الأول من معتمري قطاع غزة، عبر معبر رفح الأحد الماضي، بعد حرمان دام أكثر من أربع سنوات، فيما سيستمر خروج المعتمرين حتى شهر رمضان المبارك.