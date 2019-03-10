ليبرمان: عرضت خطة اغتيال ممنهجة لقادة حماس والجهاد ورفضها نتنياهو

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إنه عرض خطة لاغتيال جميع قادة حركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضها.







وشن ليبرمان، وفق ما أوردت القناة الإسرائيلية الثانية، هجوماً عنيفاً على نتنياهو، بسبب رفضه للمخطط، قائلاً: "في تموز/ يوليو الماضي، وعندما كنت وزيراً للجيش، اقترحت على نتنياهو تنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة لقادة حماس والجهاد الإسلامي بقطاع غزة".



وأضاف: "قلت لنتنياهو يجب توجيه أقصى ضربة ممكنة لجميع البنى المرتبطة بالأذرع العسكرية للجهاد الإسلامي وحماس"، موضحاً أنه وضع خطة عندما كان على رأس وزارة الجيش لتصفية قادة الحركتين، لكن نتنياهو رفضها في نهاية الأمر.







وأشار إلى أنه منذ شهر نيسان/ أبريل 2018 وحتى استقالته في تشرين الثاني/ نوفمبر حاول إقناع نتنياهو، والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت)، بضرورة تنفيذ مخططه، مضيفاً: "لكن في النهاية لم يبق لدي خيار سوى المغادرة (الاستقالة)".



وحذر ليبرمان مما وصفها بتزايد القدرات العسكرية لحركتي حماس والجهاد بقطاع غزة، مبيناً أنه في غضون عامين سيكون بإمكان الصواريخ التي تملكها الحركتان الوصول إلى منطقة تل أبيب الكبرى المعروفة بـ "غوش دان".