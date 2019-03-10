فجراً.. طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف وسفينتين بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومروحياته، فجر اليوم الأحد، على قصف عدة أهداف في قطاع غزة إلى جانب قصف سفينتين.





وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الطائرات المقاتلة ومروحيات الجيش الإسرائيلي، أغارت على عدد من الأهداف داخل مجمع عسكري في شمال قطاع غزة، وسفينتين بزعم أنهما يتبعان لحركة حماس.





وأضاف جيش الاحتلال: "تم تنفيذ الهجوم رداً على إطلاق الصاروخ على البلاد في وقت مبكر من المساء، وبعد الهجمات من قطاع غزة، التي شملت بالونات ومحاولات لتدمير البنية التحتية الأمنية في الأيام الأخيرة".



