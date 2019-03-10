اعتقال ستة مواطنين ومصادرة عشرات آلاف الشواكل بمناطق متفرقة من الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال ستة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، كما وتم ضبط أسلحة وذخيرة في يطا، على حد زعمه.
وأضاف: أن قوات الجيش، صادرت عشرات الآلاف من الشواكل المخصصة لتمويل العمليات، وفق زعمه.
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