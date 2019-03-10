اعتقال ستة مواطنين ومصادرة عشرات آلاف الشواكل بمناطق متفرقة من الضفة





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال ستة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، كما وتم ضبط أسلحة وذخيرة في يطا، على حد زعمه.





وأضاف: أن قوات الجيش، صادرت عشرات الآلاف من الشواكل المخصصة لتمويل العمليات، وفق زعمه.



رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.