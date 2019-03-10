بزعم تنفيذ عملية دهس.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في غور الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن شاباً فلسطينياً، اُستشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية دهس، في منطقة غور الأردن.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: إن الشهيد هو الشاب سلامة صلاح سلامة الكعابنة (22 عاماً).
أفادت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن شاباً فلسطينياً، اُستشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية دهس، في منطقة غور الأردن.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: إن الشهيد هو الشاب سلامة صلاح سلامة الكعابنة (22 عاماً).
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