بزعم تنفيذ عملية دهس.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في غور الأردن

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن شاباً فلسطينياً، اُستشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية دهس، في منطقة غور الأردن.من جهتها، قالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: إن الشهيد هو الشاب سلامة صلاح سلامة الكعابنة (22 عاماً).