الإعلام الإسرائيلي: السلطة الفلسطينية تقترح آلية جديدة لدفع الضرائب

رام الله - دنيا الوطنأكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية، عرضت على إسرائيل "آلية تحكيم دولية" بينهما، لحل قضية عوائد الضرائب التي خصمتها تل أبيب مؤخراً.وقالت القناة: إن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أرسل رسالة بهذا الخصوص لنظيره الإسرائيلي موشيه كحلون، موضحة أن إسرائيل لم ترد بعد على هذا العرض.وذكرت (كان) أن السلطة الفلسطينية، تؤخر دفع رواتب موظفيها، بسبب الأزمة المالية الحالية، نتيجة خصم عوائد الضرائب.يشار إلى أن حكومة تل أبيب، تقوم في نهاية كل شهر بتحويل أموال الضرائب التي تجبيها وزارة المالية التابعة لها، على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186- 192 مليون دولار).