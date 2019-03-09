شؤون فلسطينية

رأفت يدين محاولة اغتيال حلس ويحمل حركة حماس المسؤولية عنها

رأفت يدين محاولة اغتيال حلس ويحمل حركة حماس المسؤولية عنها
رام الله - دنيا الوطن
دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب الامينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح احمد حلس "ابوماهر" في قطاع غزة أمس الجمعة.

وحمل رأفت في تصريحات له، لوسائل الاعلام، اليوم السبت، حركة حماس، سلطة الامر الواقع في قطاع غزة، المسؤولية عن محاولة الاغتيال وطالبها بالكشف الفوري عن المنفذين لهذه الجريمة التي كانت ممكن ان تؤدي الى استشهاده، والاعلان عنهم علناً.

وقال: "ان كل هذه الاحداث سواء محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدلله ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج في قطاع غزة وهذه المحاولة لاغتيال حلس، لا يستفيد منها سوى الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على تكريس الانقسام وتحويله الى انفصال كامل بين شقي الوطن".

وأشار رأفت الى ان محاولة اغتيال عضو قيادي في تنظيم كبير تسيئ الى الموقف الفلسطيني وستستفيد من ذلك كل القوى المعادية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية التي تعمل مع إسرائيل من اجل تصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

وقال في هذا السياق: " تعمل الإدارة الأمريكية وباستمرار على دعم الاحتلال بجميع الوسائل حيث قامت امريكا أمس بإحباط محاولة استصدار قرار يدين قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة والذي تضمن دعوة إسرائيل الى إعادة الأموال كماهي الى السلطة الوطنية الفلسطينية".

ولفت في نهاية بيانه الى ان محاولة الاغتيال جاءت بعد يوم من زيارة رئيس لجنة الانتخابات د.حنا ناصر للقطاع  لمناقشة اجراء الانتخابات الفلسطينية مع حركة حماس وكل القوى الفلسطينية في غزة. 

وتابع:" جاءت هذه المحاولة الاثمة لتعكير صفو الأجواء الفلسطينية، لذلك ندعو حركة حماس للاستجابة الى الجهود المصرية من اجل انهاء الانقسام وتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي تم برعاية القياد المصرية في أكتوبر ونوفمبر من العام 2017 والذي تضمن بند واضحا عن مسؤولية الحكومة المباشرة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وذلك بالتزامن مع اجراء انتخابات للمجلس الوطني".

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