الوزير الحساينة يستنكر محاولة اغتيال أحمد حلس القائد بحركة فتح

رام الله - دنيا الوطناستنكر وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة محاولة اغتيال مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية في حركة فتح القائد أحمد حلس أبو ماهر حيث تعرضت سيارته لإطلاق نار من قبل مجهولين .وشدد الوزير الحساينة في تصريح صحفي على أن هذا الحادث يطل علينا وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيشها القضية الفلسطينية وأن هذا الحادث لا يخدم سوى أعداء الشعب الفلسطيني ويغذي بذور الفتن والخلافات.واعتبر الوزير الحساينة أن هذا العمل الإجرامي يهدد السلم المجتمعي وأجواء الأمن في وطننا وهو غريب عن عادات وتقاليد أبناء شعبنا الفلسطيني .وتمنى الوزير الحساينة السلامة للقائد أحمد حلس وأن ينعم الأمن والرخاء على أبناء شعبنا الفلسطيني.