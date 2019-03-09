شؤون فلسطينية

"التربية" ومنظمات الأمم المتحدة تنجح في حشد 18 مليون دولار للتعليم

"التربية" ومنظمات الأمم المتحدة تنجح في حشد 18 مليون دولار للتعليم
رام الله - دنيا الوطن
نجحت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وشركاؤها من منظمات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين في إقرار البرنامج الذي تم تطويره بشكل مشترك في إطار حملة "التعليم لا ينتظر" بعد أن تم مناقشة المشروع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

حيث حاز المشروع المقدم على الموافقة لتخصيص مبلغ 18 مليون دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة بمعدل 6 مليون دولار سنوياً، في المقابل ستسعى منظمات الأمم المتحدة للحصول على تمويل إضافي بذات المبلغ للوصول إلى ميزانية إجمالية لهذا المشروع تقدر بـــ 34 مليون دولار .

وأشارت "التربية" إلى أنه تم إقرار موازنة العام الأول والموافقة الأولية على العامين الثاني والثالث، حيث إن تدفق الدعم المالي للعامين الثاني والثالث مرتبط بحسن الأداء وجودته وتوافر السيولة النقدية.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يتضمن جملة من التدخلات التي تستهدف دعم جهودها في توفير الخدمات التعليمية لجميع الأطفال الفلسطينيين في إطار الاستراتيجية الخاصة بها، من خلال المساهمة في برنامج التعليم الجامع ومواصلة الجهود لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة وتقديم الدعم لوصول الأطفال في المناطق المسماة "ج" إلى مدارسهم وتوفير المعلمين وتدريبهم، بالإضافة إلى دعم برامج الوزارة وتوجهاتها ووكالة الغوث الدولية لجاهزية إدارة التعليم في حالات الطوارئ والأزمات.

وفي هذا السياق، وجه وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم شكره وتقديره لكافة منظمات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين على الجهد المشترك والشراكة الواعية والدعم المتواصل لجهود التطوير التربوي التي تقودها الوزارة، وكذلك على دعمها لمواجهة المحاولات المستمرة للاحتلال لاستهداف التعليم في فلسطين ومؤسساته، مثمناً في الوقت ذاته دور الدول والمؤسسات الدولية المانحة التي ستقدم الدعم المالي لهذا المشروع.

أخبار ذات صلة

رأفت يدين محاولة اغتيال حلس ويحمل حركة حماس المسؤولية عنها

رأفت يدين محاولة اغتيال حلس ويحمل حركة حماس المسؤولية عنها

الوزير الحساينة يستنكر محاولة اغتيال أحمد حلس القائد بحركة فتح

الوزير الحساينة يستنكر محاولة اغتيال أحمد حلس القائد بحركة فتح

حلس للرئيس: فتح بخير.. لا لصفقة القرن ولا المشاريع مدفوعة الثمن

حلس للرئيس: فتح بخير.. لا لصفقة القرن ولا المشاريع مدفوعة الثمن

إبعاد سبعة من النسوة عن المسجد الأقصى

إبعاد سبعة من النسوة عن المسجد الأقصى

أجواء مستقرة وربيعية حتى الأربعاء متبوعة بزخات من الأمطار

أجواء مستقرة وربيعية حتى الأربعاء متبوعة بزخات من الأمطار

إعلام الاحتلال يزعم: قذيفة صاروخية أطلقت من رفح وانفجرت قرب (أشكول)

إعلام الاحتلال يزعم: قذيفة صاروخية أطلقت من رفح وانفجرت قرب (أشكول)

رباح: مشاورات تشكيل الحكومة شارفت على الانتهاء وسترى النور قريباً

رباح: مشاورات تشكيل الحكومة شارفت على الانتهاء وسترى النور قريباً

إعلام الاحتلال يزعم: الجيش يعترض حوامة أطلقت من قطاع غزة

إعلام الاحتلال يزعم: الجيش يعترض حوامة أطلقت من قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الوزير الحساينة يستنكر محاولة اغتيال أحمد حلس القائد بحركة فتح

الوزير الحساينة يستنكر محاولة اغتيال أحمد حلس القائد بحركة فتح

&#34;التربية&#34; ومنظمات الأمم المتحدة تنجح في حشد 18 مليون دولار للتعليم

"التربية" ومنظمات الأمم المتحدة تنجح في حشد 18 مليون دولار للتعليم

إبعاد سبعة من النسوة عن المسجد الأقصى

إبعاد سبعة من النسوة عن المسجد الأقصى

إعلام الاحتلال يزعم: الجيش يعترض حوامة أطلقت من قطاع غزة

إعلام الاحتلال يزعم: الجيش يعترض حوامة أطلقت من قطاع غزة

إصابة شاب برصاص الاحتلال بالقدم شرقي البريج

إصابة شاب برصاص الاحتلال بالقدم شرقي البريج

الاحتلال يُطلق النار نحو ثلاثة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج جنوب القطاع

الاحتلال يُطلق النار نحو ثلاثة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج جنوب القطاع

محافظو قطاع غزة يعقدون اجتماعًا طارئًا

محافظو قطاع غزة يعقدون اجتماعًا طارئًا

الديمقراطية: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; تهدف إلى بث الفتنة.. ويجب الكشف عن مرتكبيها

الديمقراطية: محاولة اغتيال "حلس" تهدف إلى بث الفتنة.. ويجب الكشف عن مرتكبيها

منوعات

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

فريال يوسف: &#34;أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي&#34;

فريال يوسف: "أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي"

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيدها العشرين

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيدها العشرين

منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

خالد يوسف يحتفل رغم وجود شهيرات في السجن بسببه بعد الفيديوهات الفاضحة

خالد يوسف يحتفل رغم وجود شهيرات في السجن بسببه بعد الفيديوهات الفاضحة

أحمد إبراهيم يكشف فارق العمر بينه وبين أنغام بنفسه للمرة الأولى

أحمد إبراهيم يكشف فارق العمر بينه وبين أنغام بنفسه للمرة الأولى

شاهيد كابور يستفز مشاعر الفقراء بهذه الصورة

شاهيد كابور يستفز مشاعر الفقراء بهذه الصورة

ماذا قال محمد رمضان بعد تفوقه على ويل سميث؟

ماذا قال محمد رمضان بعد تفوقه على ويل سميث؟

عربي

مقتل 10 مدنيين بانفجار لغمين وسط سوريا

مقتل 10 مدنيين بانفجار لغمين وسط سوريا

12 قتيلًا وجريحًا في تفجير شمال العراق

12 قتيلًا وجريحًا في تفجير شمال العراق

لأول مرة في لبنان.. نساء في سلاح الجو

لأول مرة في لبنان.. نساء في سلاح الجو

تبادل للهدايا بين السعودية وقطر

تبادل للهدايا بين السعودية وقطر