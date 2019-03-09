شؤون فلسطينية

حلس للرئيس: فتح بخير.. لا لصفقة القرن ولا المشاريع مدفوعة الثمن

حلس للرئيس: فتح بخير.. لا لصفقة القرن ولا المشاريع مدفوعة الثمن
رام الله - دنيا الوطن
أم الآلاف من مواطني غزة، منزل القائد أحمد حلس "أبو ماهر" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية شرق مدينة غزة مساء اليوم، للتنديد بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها مساء أمس الجمعة، في محافظة الوسطى.

ونادت الجماهير الغفيرة المحتشدة، بضرورة سرعة الكشف عن منفذي محاولة الاغتيال، والتي استهدفت إشعال نار الفتنة وخلط الاوراق لتمرير مشاريع مشبوهة ، ومؤامرات تستهدف المشروع الوطني ووحدة الشعب .

وطالبت الجماهير بالقصاص من الجناة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الخروج عن الصف الوطني والاستهتار بأخلاقيات شعبنا وقيمه ومبادئه.

من ناحيته وجه حلس الشكر لجماهير غزة الابية الرافضة لتصرفات غريبة عن مجتمعنا الفلسطيني ،والمنافية لتعاليم ديننا الجنيف، مشددا على ضرورة حماية مشروعنا الوطني والالتفاف حول القيادة الوطنية والتي يمثل الرئيس محمود عباس رأس الحربة فيها.

وقد وجه حلس رسالة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلا: "فتح يا أبو مازن بخير، وقادرة على ان تخوض التجربة كل يوم بامتياز واصرار واقتدار".

وأضاف: "ان وحدة شعبنا التي نعلم انك الاحرص عليها، ومصالح شعبنا التي تعلم انك تقاتل من اجلها هي بالنسبة لنا خط احمر والتي سنقاتل خلفك وعن يمينك وشمالك، ومعك حتى تحقيق الانتصار واقامة دولتنا المستقلة".

وتابع حلس: "لا صفقة ترامب ولا المشاريع المشبوهة مدفوعة الثمن، فنقول هناك مشروع واحد وهو مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها قدس الاقداس عاصمة فلسطين الابدية، فهذا قسمنا وقسم ابناء شعبنا ان نبقى على عهد الشهداء حتى نلتقي بهم".

وكان أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، قد تعرض لمحاولة اغتيال امس الجمعة، بعدما اطلق مجهولون النار على سيارته في المحافظة الوسطى، دون ان يسفر ذلك عن وقوع اي اصابة.

 

أخبار ذات صلة

رأفت يدين محاولة اغتيال حلس ويحمل حركة حماس المسؤولية عنها

رأفت يدين محاولة اغتيال حلس ويحمل حركة حماس المسؤولية عنها

الوزير الحساينة يستنكر محاولة اغتيال أحمد حلس القائد بحركة فتح

الوزير الحساينة يستنكر محاولة اغتيال أحمد حلس القائد بحركة فتح

&#34;التربية&#34; ومنظمات الأمم المتحدة تنجح في حشد 18 مليون دولار للتعليم

"التربية" ومنظمات الأمم المتحدة تنجح في حشد 18 مليون دولار للتعليم

إبعاد سبعة من النسوة عن المسجد الأقصى

إبعاد سبعة من النسوة عن المسجد الأقصى

أجواء مستقرة وربيعية حتى الأربعاء متبوعة بزخات من الأمطار

أجواء مستقرة وربيعية حتى الأربعاء متبوعة بزخات من الأمطار

إعلام الاحتلال يزعم: قذيفة صاروخية أطلقت من رفح وانفجرت قرب (أشكول)

إعلام الاحتلال يزعم: قذيفة صاروخية أطلقت من رفح وانفجرت قرب (أشكول)

رباح: مشاورات تشكيل الحكومة شارفت على الانتهاء وسترى النور قريباً

رباح: مشاورات تشكيل الحكومة شارفت على الانتهاء وسترى النور قريباً

إعلام الاحتلال يزعم: الجيش يعترض حوامة أطلقت من قطاع غزة

إعلام الاحتلال يزعم: الجيش يعترض حوامة أطلقت من قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الوزير الحساينة يستنكر محاولة اغتيال أحمد حلس القائد بحركة فتح

الوزير الحساينة يستنكر محاولة اغتيال أحمد حلس القائد بحركة فتح

&#34;التربية&#34; ومنظمات الأمم المتحدة تنجح في حشد 18 مليون دولار للتعليم

"التربية" ومنظمات الأمم المتحدة تنجح في حشد 18 مليون دولار للتعليم

إبعاد سبعة من النسوة عن المسجد الأقصى

إبعاد سبعة من النسوة عن المسجد الأقصى

إعلام الاحتلال يزعم: الجيش يعترض حوامة أطلقت من قطاع غزة

إعلام الاحتلال يزعم: الجيش يعترض حوامة أطلقت من قطاع غزة

إصابة شاب برصاص الاحتلال بالقدم شرقي البريج

إصابة شاب برصاص الاحتلال بالقدم شرقي البريج

الاحتلال يُطلق النار نحو ثلاثة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج جنوب القطاع

الاحتلال يُطلق النار نحو ثلاثة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج جنوب القطاع

محافظو قطاع غزة يعقدون اجتماعًا طارئًا

محافظو قطاع غزة يعقدون اجتماعًا طارئًا

الديمقراطية: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; تهدف إلى بث الفتنة.. ويجب الكشف عن مرتكبيها

الديمقراطية: محاولة اغتيال "حلس" تهدف إلى بث الفتنة.. ويجب الكشف عن مرتكبيها

منوعات

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

فريال يوسف: &#34;أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي&#34;

فريال يوسف: "أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي"

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيدها العشرين

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيدها العشرين

منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

خالد يوسف يحتفل رغم وجود شهيرات في السجن بسببه بعد الفيديوهات الفاضحة

خالد يوسف يحتفل رغم وجود شهيرات في السجن بسببه بعد الفيديوهات الفاضحة

أحمد إبراهيم يكشف فارق العمر بينه وبين أنغام بنفسه للمرة الأولى

أحمد إبراهيم يكشف فارق العمر بينه وبين أنغام بنفسه للمرة الأولى

شاهيد كابور يستفز مشاعر الفقراء بهذه الصورة

شاهيد كابور يستفز مشاعر الفقراء بهذه الصورة

ماذا قال محمد رمضان بعد تفوقه على ويل سميث؟

ماذا قال محمد رمضان بعد تفوقه على ويل سميث؟

عربي

مقتل 10 مدنيين بانفجار لغمين وسط سوريا

مقتل 10 مدنيين بانفجار لغمين وسط سوريا

12 قتيلًا وجريحًا في تفجير شمال العراق

12 قتيلًا وجريحًا في تفجير شمال العراق

لأول مرة في لبنان.. نساء في سلاح الجو

لأول مرة في لبنان.. نساء في سلاح الجو

تبادل للهدايا بين السعودية وقطر

تبادل للهدايا بين السعودية وقطر