حلس للرئيس: فتح بخير.. لا لصفقة القرن ولا المشاريع مدفوعة الثمن





وقد وجه حلس رسالة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلا: "فتح يا أبو مازن بخير، وقادرة على ان تخوض التجربة كل يوم بامتياز واصرار واقتدار".





وأضاف: "ان وحدة شعبنا التي نعلم انك الاحرص عليها، ومصالح شعبنا التي تعلم انك تقاتل من اجلها هي بالنسبة لنا خط احمر والتي سنقاتل خلفك وعن يمينك وشمالك، ومعك حتى تحقيق الانتصار واقامة دولتنا المستقلة".





وتابع حلس: "لا صفقة ترامب ولا المشاريع المشبوهة مدفوعة الثمن، فنقول هناك مشروع واحد وهو مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها قدس الاقداس عاصمة فلسطين الابدية، فهذا قسمنا وقسم ابناء شعبنا ان نبقى على عهد الشهداء حتى نلتقي بهم".





وكان أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، قد تعرض لمحاولة اغتيال امس الجمعة، بعدما اطلق مجهولون النار على سيارته في المحافظة الوسطى، دون ان يسفر ذلك عن وقوع اي اصابة.







رام الله - دنيا الوطنأم الآلاف من مواطني غزة، منزل القائد أحمد حلس "أبو ماهر" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية شرق مدينة غزة مساء اليوم، للتنديد بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها مساء أمس الجمعة، في محافظة الوسطى.ونادت الجماهير الغفيرة المحتشدة، بضرورة سرعة الكشف عن منفذي محاولة الاغتيال، والتي استهدفت إشعال نار الفتنة وخلط الاوراق لتمرير مشاريع مشبوهة ، ومؤامرات تستهدف المشروع الوطني ووحدة الشعب .وطالبت الجماهير بالقصاص من الجناة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الخروج عن الصف الوطني والاستهتار بأخلاقيات شعبنا وقيمه ومبادئه.من ناحيته وجه حلس الشكر لجماهير غزة الابية الرافضة لتصرفات غريبة عن مجتمعنا الفلسطيني ،والمنافية لتعاليم ديننا الجنيف، مشددا على ضرورة حماية مشروعنا الوطني والالتفاف حول القيادة الوطنية والتي يمثل الرئيس محمود عباس رأس الحربة فيها.