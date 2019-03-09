استطلاع: 52% من الكويتيين يؤيدون حماس و86% منهم يرفضون التطبيع

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع جديد للرأي في المجتمع الكويتي، اليوم السبت، حصول حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تأييد 52% من الشعب الكويتي، في حين حصلت جماعة الإخوان المسلمين على نسبة تأييد 45% من الشعب الكويتي.ووفق الاستطلاع الذي أجراه معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ونشره موقع (الجزيرة نت)، فقد عبر 86% من الكويتيين عن رفضهم للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في حين وافق 14% على إقامة علاقات مع الاحتلال في مجالات التكنولوجيا ومكافحة الإرهاب، واحتواء إيران.في السياق، حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نسبة تأييد 64% من الكويتيين، فيما حاز دونالد ترامب على رضا 5٪ من الكويتيين فقط، ونفس النسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين نال الرئيس الصيني شي جين بينغ 49%.