15 قتيلاً جراء اعتداء على حانة ليلية وسط المكسيك





رام الله - دنيا الوطنقتل 15 شخصاً على الأقل، جراء اعتداء مسلح على إحدى الحانات الليلية، وسط المكسيك، صباح اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.وقال موقع (Excelsior): "إن الاعتداء وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، في مدينة سلامانكا بولاية غواناخواتو، حيث اقتحم مسلحون مجهولون الحانة، وأطلقوا النار على من فيها من زبائن وموظفين، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً في مكان الحادث، وإصابة 8 آخرين بجروح توفي اثنان منهم لاحقاً في المستشفى متأثرين بجراحهما".وفرّ المهاجمون من المكان على متن شاحنة، وأعلنت السلطات الشروع بعملية إلقاء القبض عليهم، دون ورود معلومات عن احتجازات.وعلى مدار السنة الأخيرة، تشهد ولاية غواناخواتو، التي تتنازع عصابات المخدرات السيطرة عليها، موجة عنف راح ضحيتها 60 شخصاً أواخر أيار/ مايو 2018، و40 شخصاً آخر في تموز/ يوليو من العام نفسه.