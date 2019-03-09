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رسمياً.. الانتخابات التشريعية بتونس 6 أكتوبر والرئاسية 10 نوفمبر

رسمياً.. الانتخابات التشريعية بتونس 6 أكتوبر والرئاسية 10 نوفمبر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نبيل بفون، رئيس هيئة الانتخابات في تونس، خلال مؤتمر صحفي، عن الروزنامة النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

وقال رئيس الهيئة: "إن الانتخابات التشريعية، ستكون يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر، والانتخابات الرئاسية يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وأوضح بفون، أن الانتخابات التشريعية داخل الجمهورية، ستكون يوم الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، فيما ستنظم أيام الجمعة 4، والسبت 5، والأحد 6، تشرين الأول/ أكتوبر بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج.

وأما الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، فستنظم يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 داخل الجمهورية، وتنظم أيام 8 و9 و10 تشرين الثاني/ نوفمبر للتونسيين المقيمين بالخارج.

وفي حال لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الجولة الأولى، سيتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين، للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويضبط موعدها بقرار يصدر عن الهيئة، فور الإعلان عن النتائج.

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