شؤون فلسطينية

أجواء مستقرة وربيعية حتى الاربعاء متبوعة بزخات من الامطار

أجواء مستقرة وربيعية حتى الاربعاء متبوعة بزخات من الامطار
رام الله - دنيا الوطن
أفاد ليث العلامي الراصد الجوي الفلسطيني، أن أجواء مستقرة وربيعية تسود فلسطين، وتستمر حتى يوم الاربعاء، لافتا إلى انها تكون متبوعة بانخفاض ملموس وزخات من الامطار.

وأشار العلامي، إلى أنه من المقرر ان تشهد ليلتا الاربعاء والخميس أجواء باردة.

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