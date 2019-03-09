إعلام الاحتلال يزعم: قذيفة صاروخية أطلقت من رفح وانفجرت قرب (أشكول)





بدوره، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بعد انطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، تم تحديد سقوط صاروخ واحد، أطلق من قطاع غزة إلى الداخل".





رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن قذيفة صاروخية، أطلقت مساء اليوم السبت، من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وانفجرت في منطقة مفتوحة قرب أحد الكيبوتسات في المجلس الإقليمي (أشكول)، دون أن يسفر عن إصابات.وعلى أثر ذلك، دوت صافرات الإنذار، في مستوطنات مختلفة من غلاف غزة.