رباح: مشاورات تشكيل الحكومة شارفت على الانتهاء وسترى النور قريباً

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد يحيى رباح، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية المكونة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، قاربت على النهاية، وقريباً سيتم الإعلان عنها، وتخرج إلى النور.وقال رباح لـ "دنيا الوطن": "بما أنها حكومة من فصائل منظمة التحرير، فإن الرئيس أعطاها وقتاً إضافياً، لكي يسمع آراء إيجابية، كما هي عادته وفتح"، مشيراً إلى أنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن رئيس الحكومة، الذي سيعمل على تشكيلها.وفي السياق ذاته، بين القيادي في فتح، أن تحديد هوية رئيس الحكومة بيد الرئيس، الذي يستعين بكل الآراء، وبالتالي يُعلن عن المرشح لرئاسة الحكومة.ولفت إلى أن رئيس الحكومة، يجب أن يكون لديه الخبرة، مبيناً أنه يجب أن تتناسب الحكومة مع مستوى المعركة التي يخوضها الجميع بإسقاط (صفقة القرن).وفيما يتعلق بمحاولة اغتيال أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قال رباح: "القوة التي تمارسها حماس في قطاع غزة، والتي تمنع حكومة التوافق الوطني من أداء دورها، هي المسؤولة عن الحادثة أولاً وأخيراً".وأضاف: "لا أقول إنها قد تكون الفاعلة، ولكنها تتحمل المسؤولية أولاً، ولن تُعفى من ذلك، فحماس هي أدرى بواقع غزة، وبمجموعات ظلامية كبيرة، تحاول أن تضعها تحت جناحها، وتحجب الأنظار عن الأولويات الفلسطينية، فهي تفتح الباب أمام فعاليات أمنية إسرائيلية"، مردفاً: "حماس المسؤولة أولاً وأخيراً عن أي خلل أمني في قطاع غزة".