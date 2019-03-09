إعلام الاحتلال يزعم: الجيش يعترض حوامة أطلقت من قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
زعم موقع (0404) الإسرائيلي، أن قوات الجيش، تمكنت من اعتراض حوامة، دخلت مساء اليوم السبت، الأجواء من قطاع غزة.
وأشار الموقع ذاته إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي، شرع بعمليات فحص، ما إذا كانت الحوامة، تحتوي على متفجرات.
زعم موقع (0404) الإسرائيلي، أن قوات الجيش، تمكنت من اعتراض حوامة، دخلت مساء اليوم السبت، الأجواء من قطاع غزة.
وأشار الموقع ذاته إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي، شرع بعمليات فحص، ما إذا كانت الحوامة، تحتوي على متفجرات.
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