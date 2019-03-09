شؤون فلسطينية

عائلة حلس توضح تفاصيل محاولة اغتيال "أبو ماهر".. وتؤكد: هدفها زج البلد بحرب أهلية

عائلة حلس توضح تفاصيل محاولة اغتيال "أبو ماهر".. وتؤكد: هدفها زج البلد بحرب أهلية
رام الله - دنيا الوطن
أصدت عائلة حلس في قطاع غزة، بياناً صحفياً، تعقيبا على محاولة اغتيال احمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أمس الجمعة، وذلك بعد اطلاق النار على سيارته بشكل مباشر.

وأكدت العائلة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه عند الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة، اقدمت فئة بالتعرض لسيارة القائد احمد حلس، وأطلقت النار بشكل مباشر، بهدف اغتياله، معتبرة الجريمة أنها جاءت بهدف زج البلد في أتون حرب أهلية طاحنة، خدمة لأجندات مشبوهة.

وقالت العائلة في بيانها: "العناية الالهية حالت دون أن يتعرض القائد أبو ماهر وأبناؤنا الذين برفقته لأذى، باستثناء اصابة مقدمة السيارة بطلقات نارية".

وفي السياق، طالبت العائلة، الاجهزة الامنية في غزة، بالكشف عن ملابسات هذه الجريمة وعن غاياتها ومراميها، وإطلاع العائلة على سير التحقيقات.

كما طالبت، بالكشف عن أسماء من نفذوا هذه الجريمة، ومن خطط لها ومن مولها، ومن اعطى التعليمات؛ لوضع الشعب الفلسطيني أمام حقيقة ما يجري.

ودعت العائلة، جميع قوى العمل الوطني والاسلامي بإدانة هذه الجريمة الجبانة بشكل واضح وبأشد عبارات الادانة.

وفي السياق، طالبت عائلة حلس، عائلات من شارك أبناؤها في هذه الجريمة، برفع الغطاء العائلي عنهم والتبرؤ من فعلتهم في بيان واضح وإلا ستعرف العائلة كيف ستلاحقهم.

كما وطالبت، بتقديم المجرمين الى المحاكمة؛ لينالوا عقابهم وذلك لتهدئة حالة الغضب والغليان التي تسرى في نفوس أبنائها.

وقال: "إننا كعائلة حلس في الوطن والشتات إذ ندين هذه الجريمة البشعة، ونؤكد على أن ذراعنا طويلة وستطال كل من تسول له نفسه بالتعرض لنا".

وفي ختام بيانها، شكرت عائلة حلس، كل العائلات الشريفة التي أدانت هذه الجريمة النكراء بشكل صريح ونثمن لها هذا الموقف الوطني المسئول .


أخبار ذات صلة

إصابة شاب برصاص الاحتلال بالقدم شرقي البريج

إصابة شاب برصاص الاحتلال بالقدم شرقي البريج

ادارة معبر رفح: العمل على المعبر غدا فقط لمغادرة الفوج الثاني للمعتمرين

ادارة معبر رفح: العمل على المعبر غدا فقط لمغادرة الفوج الثاني للمعتمرين

الاحتلال يطلق النار نحو ثلاثة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج جنوب القطاع

الاحتلال يطلق النار نحو ثلاثة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج جنوب القطاع

المالكي: وضع السلطة الفلسطينية ماليا سيكون صعبا وسيتم الاقتطاع من أجور الموظفين

المالكي: وضع السلطة الفلسطينية ماليا سيكون صعبا وسيتم الاقتطاع من أجور الموظفين

محافظو قطاع غزة يعقدون اجتماعًا طارئًا

محافظو قطاع غزة يعقدون اجتماعًا طارئًا

الديمقراطية: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; تهدف إلى بث الفتنة.. ويجب الكشف عن مرتكبيها

الديمقراطية: محاولة اغتيال "حلس" تهدف إلى بث الفتنة.. ويجب الكشف عن مرتكبيها

الطيراوي: أول من شرّع الاغتيال بالمنطقة &#34;الإخوان المسلمين&#34; وحماس تسير على نفس الخطى

الطيراوي: أول من شرّع الاغتيال بالمنطقة "الإخوان المسلمين" وحماس تسير على نفس الخطى

البرغوثي: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; دنيئة ومُدانة جملة وتفصيلاً

البرغوثي: محاولة اغتيال "حلس" دنيئة ومُدانة جملة وتفصيلاً

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال بالقدم شرقي البريج

إصابة شاب برصاص الاحتلال بالقدم شرقي البريج

الاحتلال يطلق النار نحو ثلاثة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج جنوب القطاع

الاحتلال يطلق النار نحو ثلاثة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج جنوب القطاع

محافظو قطاع غزة يعقدون اجتماعًا طارئًا

محافظو قطاع غزة يعقدون اجتماعًا طارئًا

الديمقراطية: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; تهدف إلى بث الفتنة.. ويجب الكشف عن مرتكبيها

الديمقراطية: محاولة اغتيال "حلس" تهدف إلى بث الفتنة.. ويجب الكشف عن مرتكبيها

البرغوثي: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; دنيئة ومُدانة جملة وتفصيلاً

البرغوثي: محاولة اغتيال "حلس" دنيئة ومُدانة جملة وتفصيلاً

العوض: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; مُقدمة لإشاعة أجواء من الفوضى في &#34;غزة&#34;

العوض: محاولة اغتيال "حلس" مُقدمة لإشاعة أجواء من الفوضى في "غزة"

الزق: ما يحدث بغزة مؤامرة واضحة لضرب الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة

الزق: ما يحدث بغزة مؤامرة واضحة لضرب الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة

تنفيذية المنظمة: محاولة اغتيال &#34;حلس&#34; اغتيال للجهد المصري وإفشال لجهود لجنة الانتخابات

تنفيذية المنظمة: محاولة اغتيال "حلس" اغتيال للجهد المصري وإفشال لجهود لجنة الانتخابات

منوعات

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

آثار عايرت دينا بفيلمها الإباحي المُسرب.. قصص مشاهير عايروا زملائهم وكشفوا أموراً مُحرجة علناً

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

صورة مؤثرة للمنزل الذي ترعرت فيه السيدة فيروز في بيروت

فريال يوسف: &#34;أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي&#34;

فريال يوسف: "أنا بخلي الرجل يسيح قبل ما يوصلي"

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيدها العشرين

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيدها العشرين

منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

منى الشاذلي تدخل منزل ليلى مراد وابن الاخيرة يعترض.. شاهدوا رقي ذوقها

خالد يوسف يحتفل رغم وجود شهيرات في السجن بسببه بعد الفيديوهات الفاضحة

خالد يوسف يحتفل رغم وجود شهيرات في السجن بسببه بعد الفيديوهات الفاضحة

أحمد إبراهيم يكشف فارق العمر بينه وبين أنغام بنفسه للمرة الأولى

أحمد إبراهيم يكشف فارق العمر بينه وبين أنغام بنفسه للمرة الأولى

شاهيد كابور يستفز مشاعر الفقراء بهذه الصورة

شاهيد كابور يستفز مشاعر الفقراء بهذه الصورة

ماذا قال محمد رمضان بعد تفوقه على ويل سميث؟

ماذا قال محمد رمضان بعد تفوقه على ويل سميث؟

عربي

12 قتيلًا وجريحًا في تفجير شمال العراق

12 قتيلًا وجريحًا في تفجير شمال العراق

لأول مرة في لبنان.. نساء في سلاح الجو

لأول مرة في لبنان.. نساء في سلاح الجو

تبادل للهدايا بين السعودية وقطر

تبادل للهدايا بين السعودية وقطر