إصابة شاب برصاص الاحتلال بالقدم شرقي البريج

رام الله - دنيا الوطنأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بإصابة شاب فلسطيني (18 عاما) في القدم، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.يذكر ان الحدود الشرقية لقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار والارباك الليلي.