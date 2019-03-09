إغلاق شوارع وسط لندن بعد تلقي بلاغ عن سيارة مشبوهة







رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة البريطانية، مساء يوم السبت، شوارع في وسط لندن بعد تلقي بلاغ عن سيارة مشبوهة.وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن قوات الأمن أخلت جسر ويستمنستر وأغلقته، بحسب ما نقله موقع (روسيا اليوم).كما قام الضباط بتطويق مساحات من الطرق في المنطقة القريبة من البرلمان ومقر شرطة سكوتلاند يارد.